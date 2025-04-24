認同「蔣師」王世堅評語　黃瀞瑩：蔣萬安執政第3年要交什麼成績？

▲台北市長蔣萬安24日率市府局處首長赴民眾黨團說明市府重大法議案，民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安近期一改先前溫和態度，屢次為政治議題動怒，不斷槓上民進黨民代，甚至赴北檢外拋出倒閣說；過去擔任「蔣師」的立委王世堅認為，蔣應該把現在果斷決絕的作為用在台北市政府。蔣萬安今（24日）赴台北市議會拜會民眾黨團，民眾黨台北市議員黃瀞瑩也表示認同王世堅，否則執政第3年了，要交出什麼成績單？

蔣萬安24日中午率市府團隊到台北市議會拜會民眾黨團，黃瀞瑩致詞時表示，最近蔣萬安聲量非常高，很多新聞、媒體聲量都圍繞蔣轉，可惜大部分都在跟民進黨吵架，吵來吵去都是政治議題；而民眾黨團理性、務實、科學討論市政議題，蔣萬安今天到這裡只需要聆聽，不用破口大罵、摔麥克風，希望蔣能將今天的市政意見帶回去做討論。

黃瀞瑩提及，今早看見一條新聞，是曾任「蔣師」的王世堅說「蔣萬安應該把現在他果斷決絕的作為，用在台北市政府」，這確實講中了滿多台北市議員的心聲，也正是民眾黨團於開議時贈送「市政通血丸」目的。

黃瀞瑩指出，希望蔣萬安別為了政治議題，反而耽擱到市政，也不要雖然搶走了媒體版面，結果卻沒反映在市政成績上，盼蔣萬安的聲量跟市政成果成正比，否則已經執政3年了，明年就要任期屆滿，「到底要交出什麼成績單給市民？」

黃瀞瑩列舉，關於台北市提出聯開宅部分，民眾黨開過公聽會，跟專家學者等團體做討論，聯開宅到底要不要賣，希望北市府重新思考要將居住政策放在哪，甚至800多億市有資產處分案，蔣萬安也不該躲在捷運局長、都發局長背後，應該要自己來承擔，將此議題拉升至府級層面，或是由蔣萬安親自回應，並期許專案報告時聽到蔣萬安說明，賣房子真的是唯一且最適當手段嗎？