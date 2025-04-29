世壯運執行長缺席專報　藍綠白齊轟「隱形人」：比壯寶還像吉祥物

▲台北市議會教育委員會「2025雙北世界壯年運動會籌備執行情形」專案報告，藍綠白議員發現執行長林哲宏未到，痛批「把議會當成什麼」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

雙北世壯運將於5月17日正式開幕，但賽前亂象頻傳，使台北市議會今（29日）要求世壯運執行辦公室做專案報告；但民進黨台北市議員簡舒培發現，身為執行長林哲宏卻沒到，只派3月17日才上任的體育局長游竹萍，使簡痛批「把議會當成什麼？」而游則稱林哲宏陪副市長林奕華去拜會中華奧會，坦言是市府的失誤。

台北市議會教育委員會29日上午進行「2025雙北世界壯年運動會籌備執行情形」專案報告，簡舒培先是要求看在場與會者名單，並批評專案報告內，完全沒有各單位負責東西、進展程度等，隨後赫然發現身為世壯運執行長的林哲宏沒到場，質疑「為什麼沒到？」但只見現場一片靜默，游竹萍趕緊回應，有找世壯運執行辦公室主任張勝傑出席。

簡舒培表示，這些所有東西都是執行長負責，為何議會針對世壯運籌備狀況的專案報告，執行長居然可以不到場，游竹萍才到任一個多月，「負責的執行長不在，讓上任一個月的局長來，為什麼？執行長呢？你們有跟一召（委員會第一召集人、國民黨台北市議員秦慧珠）講嗎？」

此時，身為第一召集人的秦慧珠也提問，「執行長是誰啊？他是我們以前的副秘書長嗎？」游竹萍回應「對」，林哲宏後來轉任顧問後，就負責處理世壯運的部分，大概每週都需要做相關彙整，而每週二都會開大型會議，討論競賽等細節，「不好意思這應該是我們失誤，我們在安排時以為是我要過來，所以沒特別再跟他說，然後就請張勝傑過來」。

但秦慧珠認為，執行長要負責成敗，「反正搞砸就算他的吧！既然他都不來。」簡舒培也酸說，游竹萍只上任一個月，最掌握狀況的林哲宏，面對議會專案報告時，居然沒選擇出席。游竹萍則趕緊解釋，「這部分可能是我們溝通沒弄好，之後再帶執行長過來。」

另外，民眾黨台北市議員黃瀞瑩也質疑，林哲宏2023年12月15日接任執行長，結果今天專案報告這麼重要的事情，要不是簡舒培剛剛想到，否則全場每個人都忘了他，難道只負責出席媒體專訪、記者會等做行銷宣傳，「他比壯寶還像吉祥物，那我們到底要這執行長幹嗎？」

游竹萍說明，剛剛查過林哲宏的行程，林今天跟林奕華一同去拜會中華奧會。但黃瀞瑩批評，這樣也必須要跟第一召集人講，否則一召不知道林去哪，大家也都忘記林哲宏，那今日議會內容，等於都是沒聽到，難道要等到5月9日議會專案報告時，林哲宏才會現身嗎？

秦慧珠則酸說，這代表林哲宏在整個世壯運裡，根本是隱形人、不重要。黃瀞瑩也認同稱，代表其實其他人都可以代替林哲宏回答議員問題，「那我們到底要這麼執行長幹嗎？他比壯寶還像吉祥物，如果這樣的話，我只有記者會、一般媒體場合，才會看到執行長嗎？」對於林哲宏未出席專案報告，予以譴責。