川普助攻！加拿大執政黨成功連任　總理嗆：與美舊有關係已結束

▲ 自由黨贏得大選，卡尼現身渥太華競選總部。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）率領的自由黨在28日的國會大選中勝出，成功連任但未能取得國會過半席次。卡尼發表勝選演說時直言，加拿大與美國長期以來的關係已經結束，坦言在川普政府貿易壓力之下，加拿大面臨挑戰。

根據《路透》，選舉結果顯示在343個眾議院席次中，自由黨有167席確定當選或領先，但距離172席的多數門檻仍有差距；保守黨則以145席緊追在後，目前仍在計票中。加拿大少數政府壽命通常不超過2年半，若自由黨最終無法取得多數，將需仰賴其他政黨合作。

卡尼在渥太華發表勝選演說指出，「我們過去與美國建立在深化整合基礎上的關係已經結束」，「美國主導的全球自由貿易體系已經瓦解，加拿大自二戰以來一直依賴這個體系，雖不完美但數十年為我們帶來繁榮」，「這些都是悲劇，但也是我們的新現實」。他警告，未來幾個月將充滿挑戰，需要做出犧牲。

川普揚言對加拿大汽車加徵25%關稅，28日更再度發文呼籲加拿大成為「美國第51州」。而卡尼先前誓言強硬回應川普關稅措施，並稱加拿大需投入數十億加元減少對美國依賴。

卡尼在演說中強調，「美國想要我們的土地、我們的資源、我們的水和我們的國家，這並非空泛的威脅，川普總統正試圖摧毀我們，這樣美國就能擁有我們。這永遠不會發生」。

自由黨今年1月民調落後20%，如今扭轉頹勢勝選。民調機構Angus Reid Institute主席Shachi Kurl分析，逆轉勝主因為杜魯道請辭、左翼選民回流及川普關稅激起民眾愛國情緒。

儘管反對黨保守黨在多倫多等地表現強勁，黨魁博勵治（Pierre Poilievre）在自家選區渥太華仍落後，他已承認敗選。