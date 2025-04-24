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流行歌曲話當年／捧紅王菲的神曲：《容易受傷的女人》

▲王菲的《容易受傷的女人》。（圖／翻攝自Youtube）

《容易受傷的女人》這首歌，是把王菲推向一線歌手地位的超級火箭。（圖／翻攝自Youtube）

文／朱錦華

大陸女星杜鵑因為演出王家衛的夯劇《繁花》引發熱烈討論。第一個把這位國際名模引進影視圈的人，是香港導演陳可辛，讓她在2013年電影《海闊天空》(原名《中國合伙人》)裡擔任女主角，從此開拓了她的「白月光專業戶」之路。

陳可辛曾說，杜鵑的氣質跟王菲很像。此一說法並非完全出於主觀：兩人都屬於「高冷美」的典型(杜鵑更高，身高179公分)。兩人都演過王家衛的電影。《繁花》播出之後，傳出一種說法：自己承認十分崇拜王菲的王家衛，找來杜鵑演出此劇，是特意向王菲致敬。

▲ 繁花裡的杜鵑。（圖／繁花微博）

《繁花》裡的杜鵑。（圖／繁花微博）

我對這個說法半信半疑。不過有一個有趣的巧合： 王菲從美國學習回來後，於1992年仍以藝名王靖雯發行了她的第4張專輯《Coming Home》(歸家)。專輯的封面是臉上還帶著點嬰兒肥、留著跟杜鵑在《繁花》相同髮型的王菲，坐在一列似乎是駛往北京的列車上。驟眼看去，還真的跟杜鵑有點神似。

《Coming Home》是王菲演唱生涯中的重要轉捩點；更是把當時半紅不黑的她瞬間推向一線歌手地位的超級火箭。因為，它裡面裡收錄了一首粵語歌壇的世紀經典：《容易受傷的女人》。

▲王菲第4張專輯《Coming Home》的封面。（圖／專輯封面）

王菲仍使用王靖雯的藝名時發行的第4張專輯《Coming Home》。（圖／專輯封面）

這首歌的原曲，是日本歌后中島美雪的《口紅》。被推崇是「撐起華語歌壇半邊天」的中島美雪，作品被翻唱成國、台、粵語歌曲的，將近百首。從鳳飛飛的《瀟灑的走》、鄧麗君的《漫步人生路》到任賢齊的《傷心太平洋》，無一不是膾炙人口的佳作。當然，《容易受傷的女人》更是。

據報導說，王菲本人並不喜歡這首歌，也很少在演唱會上演唱它。我想，王菲在這首歌裡的唱法比較傳統(有可能是被要求的)，並未展現她後來大放異采的多變化演唱技巧及帶有空靈感的高音唱腔。另一方面，歌詞也有點「聳」：當中更出現了「不要等，這一刻請熱吻」等頗為「老土」的語句。

這首歌的填詞人是名家潘源良。以他的功力，這首作品的成績只能算是普通。但它勝在顯淺直白、夠接地氣(Down to earth)。加上中島美雪的曲子實在太神，讓這首歌想不紅也很難；它更一手拉住王菲橫掃當年香港樂壇一拖拉庫的音樂大獎。

▲經典港劇《大時代》的片頭畫面。（圖／翻攝自電視畫面）

經典港劇《大時代》的片頭畫面。（圖／翻攝自電視畫面）

讓《容易受傷的女人》瞬間紅遍香江的另一個重要原因，是它被TVB電視台1992年播出的「香港神劇」《大時代》選為插曲，而且是在該劇接近大結局的一場高潮戲裡出現：第36集結尾、當藍潔瑛中槍後、匐伏在地上仍奮力想找回她跟劉松仁定情的那枚戒指；同時交替跳接劉松仁當年做出相同動作的畫面(見以下影片)。

這是全劇至為重要和煽情的一幕，歌曲同時貫穿了整場戲，感染力極強。隨著《大時代》的熱播，《容易受傷的女人》也成為全劇裡最火紅的一首歌曲。

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