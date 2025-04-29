學者：川普地緣政治理念陳舊　未見改變國際關係結構

▲東吳大學端木愷校長講座教授林碧炤。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普重返白宮後，世界秩序似乎受到動搖。但學者認為，目前未見川普要改變世界秩序與國際關係結構；美中則會基於各自需要進行風險控管，未來這幾個月應可見雙方坐上談判桌。

對外關係協會今（29）日舉辦「美國總統川普就職百日座談會」，東吳大學端木愷校長講座教授、前政治大學副校長林碧炤，以及台灣產經建研社理事長、前立法委員洪奇昌等專家學者出席活動。

林碧炤表示，川普是交易型總統，同時，由於畢業於軍校，他心中擁有舊的、經典的地緣政治理念與地緣經濟概念，所以他會相信關稅，因為在那個年代，關稅確實是國家最有效的武器，能保護自己的產業與工人。

林碧炤同時認為，目前還看不出來川普要改變整個世界秩序與國際關係的結構。他舉例，「Project 2025」計畫雖建議美國退出IMF及世界銀行，但並不容易做到；其次，美國應也不會退出北約，因為二戰後的世界秩序與美國的和平，是依靠大西洋體系及舊金山和約體系。

洪奇昌則指出，關稅戰僅僅是地震，這個地震往後如果伴隨著川普外交政策的推進，很可能帶來包括台海及東北亞地緣政治在內的海嘯。

▲台灣產經建研社理事長洪奇昌。（圖／記者陳冠宇攝）

就美中談判，洪奇昌認為，目前雙方都相互節制，在關稅戰越來越升溫的情況下，短時間內雙邊領導人都有傾向緩和美中競爭的意願，無論透過電話或在適當時機見面。

洪奇昌接著解釋，美國經濟在關稅反覆政策的震蕩下，川普必須要謹慎回防國內政治議題與經濟議題，面對2026年期中選舉，川普必須創造出有利的經濟形勢，有助於共和黨能在眾議院與參議院成為多數。

中國經濟方面，洪奇昌表示，北京政府現在需要努力保持5％的經濟成長率，而中國在過去一段時間國強民弱的企業政策之下，需要有效扶持民營企業、提升經營環境、提高獲利條件，同時穩民生、振興內需等，所以，中國也會以內部經濟為主。

因此，洪奇昌認為，美中各自在全球戰略競爭之下，都會基於各自的需要，必須進行風險的控管，以避免緊張對立持續升溫、造成意外衝突。是故，坐上談判桌尋求適當的台階，使彼此可妥協、可承受，應該是在未來這幾個月裡面可能可以看到的。