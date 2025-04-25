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國際火線／美國最狂共諜案：夫妻雙雙被送上電椅！

▲《狂人法則》以川普早年的商場崛起之路作為故事主軸，男主角為賽巴斯汀史坦。（圖／采昌提供）

▲ 電影《狂人法則》，描述川普年輕時跟「授業」恩師科恩相識相知的故事。（圖／采昌提供）

文／朱錦華

台灣最近爆出的「共諜案」鬧得沸沸揚揚。共諜這種神秘角色，自從1917年俄國大革命成功後就開始有了；主要滲透對象，當然是西方所謂「民主陣營」的國家，尤其是「帶頭大哥」美國。

今年初台灣上映了一部叫《狂人法則》(The Apprentice)的電影，內容描述美國總統川普年輕時未發跡前，跟他的「授業」恩師羅伊·科恩(Roy Cohn)相識相知的故事。影片開始不久後有一場戲：川普在俱樂部初遇科恩，包廂裡友人介紹科恩時說，「他就是把羅森堡夫妻送上電椅的那個人」！

▲跟川普亦師亦友的科恩，在1964年時的留影。（圖／翻攝自維基百科)

▲ 跟川普亦師亦友的科恩，在1964年時的留影。（圖／翻攝自維基百科)

「羅森堡案」(Rosenberg Case)是美國史上最轟動、最爭議、也最誇張的共諜案。此案導源於1945年時，蘇聯駐加拿大(渥太華)大使館內一名叫古琴科(Igor Gouzenko)的密碼解譯員，於9月5日帶著密碼本和109份蘇聯在西方間諜活動的文件叛逃到加拿大皇家騎警隊，並且供出包括加國唯一共產黨籍國會議員在內等多名共諜。此一事件被史家認為是東、西方冷戰的導火線。

接下來被供出的共諜一個接一個，後來扯到一個叫大衛·葛林格拉斯(David Greenglass)的人。美國研發原子彈的「曼哈頓計劃」進行期間，他在高度機密的「洛斯阿拉莫斯國家實驗室」裡擔任機械師。他有一個姐姐叫愛瑟(Ethel Greenglass Rosenberg)，嫁給了前共產黨員朱利斯·羅森堡(Julius Rosenberg)。

▲朱利斯·羅森堡與妻子愛瑟的合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 朱利斯·羅森堡與妻子愛瑟雙雙被送上電椅！（圖／達志影像／美聯社）

葛林格拉斯在證詞中指證姐姐與姐夫都是共諜(他說曾把原子彈的機密草圖交給了姐夫）。1950年7月至8月，羅森堡夫妻先後被捕，二人被控密謀竊取美國核情報洩露給蘇聯，且被求處死刑；主控官正是後來成為川普「恩師」的科恩。

由於當時「麥卡錫主義」(McCarthyism)對共產黨獵巫的風氣仍盛，1951年3月29日，大陪審團判決二人「從事間諜罪」罪名成立。4月5日，主審法官考夫曼依據1917年的《間諜法》，以「在戰爭時期從事間諜活動」罪名，對二人判處極刑。根據當時紐約州的法律：執行死刑的方式是把罪犯送上電椅！1953年6月19日，完成執行死刑（有一說，當時愛瑟正懷有身孕）。

▲叱吒一時的美國共和黨參議員約瑟夫·麥卡錫（Joseph McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

因為對共諜大肆獵巫，叱吒一時的美國共和黨參議員約瑟夫·麥卡錫。（圖／達志影像／美聯社）

此案從開審之初就充滿爭議。除了被告不認罪之外，質疑者更認為指控理由站不住腳：因為主要證據只有愛瑟的弟弟大衛的證詞。而大衛·葛林格拉斯本來有可能被判死刑，但他用證詞來換取免於一死。他坐牢10年後於1960年獲釋。2001年末，他公開承認當年為了保護妻兒做了偽證，冤枉了自己的姐姐。

羅森堡夫婦是美國在冷戰期間，「唯二」因從事間諜活動罪名被處死刑的公民。儘管數十年後解密的蘇聯文件顯示，朱利斯有參與間諜活動，但沒有具體證據證明他有涉及被指控的罪名內容。而且，就算二人真的犯下上述罪行，依照量刑的比例原則，也罪不至死！美國人對共諜的恐懼及獵巫的瘋狂，由此可見一斑！

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