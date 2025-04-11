國際火線／霸權就是有理：美國人愛花錢，別人埋單？

▲ 川普向全球多國發動關稅戰，引發全球恐慌。（圖／路透）

文／朱錦華

美國總統川普在所謂「解放日」(4月2日)宣布對中國、歐盟及多個國家等75國發動關稅大戰，引發全球經濟大恐慌。主要原因之一是：美國對這些國家有程度不一的貿易逆差。那為什麼美國會對這麼多個國家產生貿易逆差呢？主要原因其實很簡單：美國人太愛花錢、太浪費！

據2024年的報告，美國人口3.5億。整個歐盟人口約4.5億。印度和中國更不用說，人口從14億起跳。然而美國卻是全球最大的消費市場，人民消費能力極強。為什麼？

▲ 中美關稅戰越打越激烈。（圖／路透社）

二戰後美國挾著美元是國際貿易最常用貨幣、石油以美元計價等優勢，躍升為全球最大霸權，讓美國進入了美好的黃金年代。生性樂觀的美國人從此不愛儲蓄、更傾向於享受消費的樂趣。於是，造成貿易逆差的問題就來了。

一，美國人愛買房子。而跟著買房連帶而來的還有建材、裝潢用品、傢俱；當中必然有很多東西都仰賴進口。第二，除了在大都會，在美國沒有車子寸步難行。然而美國人不但買車、更愛換車，而美國車卻是最耗油的，無形中消費和能源消耗都比別國的人來得高。

三，除了汽車之外，美國人也愛買衣服、鞋子、玩具，而且過年過節時更是當禮物的大買特買，往往形成過度消費。當然，全球化發生後，很多東西變便宜了，也是造成美國人卯起來消費的幫凶之一。

▲ 大陸痛批美國開打關稅戰、將使蘋果手機檟格飆升 。（圖／翻攝自大陸央視）

四，除了不愛儲蓄之外，很多美國人更有「預先消費」的習慣，就是使用信卡等工具滿足「先買先享受」的樂趣。相對於別國有儲蓄習慣的人民，美國人的消費能力，自然是強得多。

換言之，美國之所以會對如此多國造成貿易差，是美國人民自己的消費性格造成的。這種近乎浪費的消費性格若不改變，對別國的貿易逆差，恐怕是永遠改變不了。

川普此際挾著剩存的武力和經濟力作武器，脅迫貿易對手屈服，接受其所謂「對等關稅」。但就算美國暫時打贏了這一仗，未來全球貿易的形勢變化仍然很大。別的國家會一直讓美國予取予求嗎？

▲ 關稅戰開打，讓許多滿載貨物的貨櫃船不敢到美國靠岸。（圖／路透）

川普很像經典港劇《大時代》裡的主角丁蟹(鄭少秋飾演)：自己永遠是對的；所有的錯都是別人的錯。「都是別的國家偷走美國人的錢」！川普用這一套論述來說服他的支持者。可悲的是，人窮的時候往往腦筋特別不清楚，怪東怪西，就是不會檢討自己。川普說的這一套他們特別受用；也鑄成了美國今天的悲劇。

造成美國今日經濟問題嚴重的因素很多：國家的過度擴張(擔任世界警察)、聯邦債務過高、政府機構及社福的支出過於龐大，都是箇中因素。對別國開徵天一般高的關稅只是治標不治本的手段。最重要的，它只是川普用來唬弄人民、鞏固其強人領導的工具而已。