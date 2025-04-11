　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／霸權就是有理：美國人愛花錢，別人埋單？

▲▼川普向全球多國發動關稅戰，引發全球恐慌。（圖／路透）

▲ 川普向全球多國發動關稅戰，引發全球恐慌。（圖／路透）

文／朱錦華

美國總統川普在所謂「解放日」(4月2日)宣布對中國、歐盟及多個國家等75國發動關稅大戰，引發全球經濟大恐慌。主要原因之一是：美國對這些國家有程度不一的貿易逆差。那為什麼美國會對這麼多個國家產生貿易逆差呢？主要原因其實很簡單：美國人太愛花錢、太浪費！

據2024年的報告，美國人口3.5億。整個歐盟人口約4.5億。印度和中國更不用說，人口從14億起跳。然而美國卻是全球最大的消費市場，人民消費能力極強。為什麼？

▲▼中美關稅戰,對等關稅。（圖／路透社）

▲ 中美關稅戰越打越激烈。（圖／路透社）

二戰後美國挾著美元是國際貿易最常用貨幣、石油以美元計價等優勢，躍升為全球最大霸權，讓美國進入了美好的黃金年代。生性樂觀的美國人從此不愛儲蓄、更傾向於享受消費的樂趣。於是，造成貿易逆差的問題就來了。

一，美國人愛買房子。而跟著買房連帶而來的還有建材、裝潢用品、傢俱；當中必然有很多東西都仰賴進口。第二，除了在大都會，在美國沒有車子寸步難行。然而美國人不但買車、更愛換車，而美國車卻是最耗油的，無形中消費和能源消耗都比別國的人來得高。

三，除了汽車之外，美國人也愛買衣服、鞋子、玩具，而且過年過節時更是當禮物的大買特買，往往形成過度消費。當然，全球化發生後，很多東西變便宜了，也是造成美國人卯起來消費的幫凶之一。

▲▼ 痛批美國作繭自縛、一支蘋果手機看關稅戰 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸痛批美國開打關稅戰、將使蘋果手機檟格飆升 。（圖／翻攝自大陸央視）

四，除了不愛儲蓄之外，很多美國人更有「預先消費」的習慣，就是使用信卡等工具滿足「先買先享受」的樂趣。相對於別國有儲蓄習慣的人民，美國人的消費能力，自然是強得多。

換言之，美國之所以會對如此多國造成貿易差，是美國人民自己的消費性格造成的。這種近乎浪費的消費性格若不改變，對別國的貿易逆差，恐怕是永遠改變不了。

川普此際挾著剩存的武力和經濟力作武器，脅迫貿易對手屈服，接受其所謂「對等關稅」。但就算美國暫時打贏了這一仗，未來全球貿易的形勢變化仍然很大。別的國家會一直讓美國予取予求嗎？

▲▼美國關稅戰，引燃多國貿易戰火。圖為貨船停靠在泰國曼谷的曼谷港，船上裝載著貨櫃。（圖／路透）

▲ 關稅戰開打，讓許多滿載貨物的貨櫃船不敢到美國靠岸。（圖／路透）

川普很像經典港劇《大時代》裡的主角丁蟹(鄭少秋飾演)：自己永遠是對的；所有的錯都是別人的錯。「都是別的國家偷走美國人的錢」！川普用這一套論述來說服他的支持者。可悲的是，人窮的時候往往腦筋特別不清楚，怪東怪西，就是不會檢討自己。川普說的這一套他們特別受用；也鑄成了美國今天的悲劇。

造成美國今日經濟問題嚴重的因素很多：國家的過度擴張(擔任世界警察)、聯邦債務過高、政府機構及社福的支出過於龐大，都是箇中因素。對別國開徵天一般高的關稅只是治標不治本的手段。最重要的，它只是川普用來唬弄人民、鞏固其強人領導的工具而已。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／不只125%！美對中總稅率「已達145%」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／要美國再度偉大，必先讓川普終身當總統？

國際火線／無情刀與自走砲：川普任人唯親嘗惡果？

流行歌曲話當年／繁花裡，《執迷不悔》

國際火線／號令天下，莫敢不從：高關稅是川普的屠龍刀？

國際火線／最強「白月光」:《繁花》裡的杜鵑

國際火線／川普的武林：強盜爸爸的「無仁義戰爭」！

國際火線／希特勒還魂：新納粹主義即將席捲歐美？

國際火線／美國希特勒來了？川普當選之明天過後

國際火線／從甲殼蟲到特朗普　談大陸的不靠譜翻譯

國際火線／一個巨星的誕生：「大藝術家」川普樹立典範

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

昔日飯店頂樓鷹架傾斜！　台中警緊急封鎖公園路

國際火線／霸權就是有理：美國人愛花錢，別人埋單？

時尚界震撼彈！　Prada豪砸450億收購Versace

快訊／不只125%！美對中關稅總額「已達145%」　白宮官員證實了

川普稱「通膨下降了」！經濟學家曝隱憂：關稅衝擊尚未出現

125％關稅重捶中國！川普最新回應「不會等習近平做出讓步」

快訊／歐盟：暫停對美徵收「25％報復關稅」90天

柬埔寨擬將179名台灣詐欺犯「遣送中國」！刑事局：積極爭取送回台

淋浴再度偉大！川普行政命令解除水壓限制：要顧好我的秀髮

中國觀光客踹打鹿！日本奈良縣「硬起來」頒新法：嚴禁暴力傷害鹿

省長、前MLB投手葬身瓦礫堆　多明尼加夜店「屋頂坍塌」184死

跨越30年經典！《雪人兄弟2重製版》登NS　首批獨家特典開賣

國際火線／霸權就是有理：美國人愛花錢，別人埋單？

一表看14家金控第一季獲利　富邦金EPS 3.01居冠

干擾槍反制低空無人機　空軍戰管聯隊緊急應變

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

相關新聞

即／不只125%！美對中總稅率達145%

即／不只125%！美對中總稅率達145%

美國總統川普在台灣時間10日凌晨宣布對75國暫緩實施「對等關稅」90天，但「唯有中國例外」，把中國的開徵稅率從104%加至125%。不過，由於美國對中國商品已經徵收了20%的附加關稅，使得總稅率已達到了145%，白宮官員也證實，此舉是為了進一步施壓中國，要求其在貿易談判中做出更多讓步。

川普稱通膨下降！經濟學家曝隱憂

川普稱通膨下降！經濟學家曝隱憂

美股持續走跌！道瓊盤中「跌逾千點」

美股持續走跌！道瓊盤中「跌逾千點」

美股開盤走跌！道瓊重挫707點

美股開盤走跌！道瓊重挫707點

罷免應踩煞車？　朱：民眾清楚誰是為政黨之私

罷免應踩煞車？　朱：民眾清楚誰是為政黨之私

關鍵字：

川普關稅戰馬斯克中美貿易戰國際火線

讀者迴響

最夯影音

更多

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面