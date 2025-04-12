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國際火線／把製造業拉回美國？川普的「空笑夢」！

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

川普宣布對75國開打關稅戰，更深化了他的狂人形象。（圖／路透）

文／朱錦華

美國總統川普在「解放日」(4月2日)宣布對包括中國、歐盟在內等75國發動關稅大戰，據說最重要目的之一，是希望把已經外移的製造業拉回美國、創造更多的就業機會。他能夠美夢成真嗎？個人認為，這個可能性是有的，但成功的機率相當低。試說明如下：

首先，造成美國「製造業空洞化」的外移產業太多。儘管川普怎麼拉，也不可能把昔日黃金時代的製造業全部拉回來。正如盧國沾在神曲《每當變幻時》裡說的：「逝去了的都已經逝去。」產業鏈環環相扣，殘缺不全的產業鏈，很難讓美國「再度偉大」。

▲▼川普「對等關稅」生效，一圖看美貿易夥伴如何接招。（製圖／記者葉睿涵）

川普「對等關稅」生效，一圖看美貿易夥伴如何接招。（製圖／記者葉睿涵）

二，跟活人一樣，產業資本也是有腳的。資本家會計算生產成本。很多昔日立足美國的製造業之所以出走，是因為在本土再也無法創造利潤。若移回來，除非為了「做功德」，否則政府非補貼不可。但政府能補貼多少錢、多少家？況且，政府補貼不正是美國指控中國等國家進行「不公平貿易競爭」的堅強理由嗎？

三，共產黨在美國成不了氣候，但在他們協力下，美國工會的力量非常強大。例如著名的卡車司機工會、汽車工人工會。美國工會把工人照顧得很好；不但工資、福利、休閒有保障，明明一道工作程序一個人做就行，偏偏要找兩個人來做。因此美國工人的工資跟比別國國勞工比起來「貴鬆鬆」，自然讓產業失去競爭力。

▲▼中美關稅戰,對等關稅。（圖／路透社）

川普一度對中國開徵34%的高關稅。（圖／路透社）

四，除非川普真的如願成為「終身總統」，否則，很多精打細算的企業家恐怕會使出拖字訣，見招拆招。等待川普在高通膨引發的民意反彈下，讓關稅戰鳴金收兵(或至少減低貿易衝突)。大不了再撐3年多。等到改朝換代，關稅戰說不定早已「煙硝」雲散。

五，美國的製造業由於出走已久，其國內的製造業非但早已空洞化，更是升級遲緩。要求美國工人一下子追上外國移回來產業的技術水平，恐怕有相當難度。

▲▼歐盟對川普政府祭出反制關稅。（圖／路透）

歐盟對川普政府祭出反制關稅。（圖／路透）

美國的經濟其實並非那麼糟。例如軍工產業、科技業、金融業、資訊業、服務業、生技業、娛樂業，美國仍是領先全球。但川普刻意不提這些方面的龐大收益，偏偏強調以藍領為主力的製造業在貿易上的逆差，原因是川普要靠這些「鐵鏽帶」工人的票才能當選。

他當選後，為鞏固其支持率和其他諸多經濟政策上的因素，遂大張旗鼓的發動關稅戰。但其最終目的，未必是(至少不全然是)為了這些藍領工人。 事實上，美國很多產業仍然缺工；只是大部分美國人不願做(所以非法勞工仍然源源不絕)。若能輔導製造業的失業工人轉業，是可以在某個程度解決就業問題的。美國硬是要再度撐起其製造業也無不可，但除了加大力度升級之外，仿照其他國家進行補貼也是可以的。

▲▼川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

也許，川普其實並非真的在乎要把製造業拉回美國、或是要解救那些投票給他的藍領階級。「項莊舞劍，意在沛公」。川普二進「宮」後承接了逾36兆美元的國債；今年需支付的利息超過一兆美元。 有經濟專家認為，川普發動關稅戰，是為了逼迫對美貿易順差國 進行談判，以降低關稅為手段，逼迫對方就範：例如調升對美元的匯率，或是要求對方把手中的美元外匯存底，轉換成美國發行的長期債券(期限可能長達一百年)。

當然，最好的方法，無疑是白宮「經濟顧問委員會」主席米倫(Stephen Miran)建議的：直接捐錢給美國財政部就好啦！

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