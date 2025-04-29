國際火線／搞砸結局是編劇快樂的事？另類的爛尾陸劇

▲《一念關山》本來是一齣武俠爽劇。（圖／八大電視提供）

文／朱錦華

我在《高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇》一文裡說過，「爛尾劇」分兩種：一種是之前所說的：未完待續的戲一直沒有、或無法推出新一季續作的戲劇。另一種是：因為某種原因，原本可以好好編排結局的，卻硬生生的把它砸爛，讓觀眾氣個半死。陸劇裡上述兩種情況都有。前一種我在《張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇》一文裡已經說過。在這裡我要說的是第二種。

我的看法是：從商業利益的立場考量，除非真的無法改變主角的下場(例如歷史劇)，否則，製片方和編劇最好還是不要輕易把主角「賜死」。著名的代表例子是：基努李維(Keanu Reeves)主演的《捍衛任務》(John Wick)是一部動作爽片。但 如果編劇在第一集就把他「賜死」，那麼後面幾齣更精采的續作，觀眾便無緣欣賞了。

▲基努李維《捍衛任務》系列一部比一部賣座。（圖／威視）

陸劇的代表性例子是：當年《琅琊榜》結局時如果讓梅長蘇(胡歌飾演)活著，推出第二季必定再掀收視高峰。但結果出來的是一齣號稱續作、卻沒有梅長蘇的《風起長林》，人氣就差很遠了。事實上，很多觀眾都曾質疑：依照劇末時梅長蘇的健康指數來看，沒有什麼道理非要把梅長蘇送上戰場前線「賜死」不可。我認為，如果讓這個角色活著，胡歌很可能願意演出第二季。就算他堅決辭演，找霍建華來接棒人氣也不會差太遠。但這個經典角色一旦「掛」了，那就什麼戲都沒了。

有些戲劇的製作方可能認為：把結局弄得悲壯一點、或更悲情一點，或許感動觀眾的力量更大。另有一個陰謀論是：某部戲劇的編劇工作可能太辛苦，最後編劇拿觀眾來出氣，故意讓觀看到一個很難接受的結局(關鍵是他最終說服製片方)。無論是何者，我都可以舉出代表性的例子。

▲ 胡歌主演的《琅琊榜》已成經典。（圖／緯來戲劇台提供）

2019年時播出過張若昀主演的一齣以二戰時上海為背景的諜戰劇《諜戰深海之驚蟄》。前面的戲一直都還蠻好的。然而到了劇末的最後八分之一(全劇共45集)時，所有主要角色開始快速地一個接著一個「領便當」！不是說不能讓他們「領便當」，但也太密集了吧？而且劇情編排得毫無道理；往往一個鏡頭就說這個角色「掛」了，手法也未免太粗糙。

如果你沒有看過這齣劇，沒關係，我再舉近期的另一個例子。2023年11月上檔、劉詩詩領銜主演的《一念關山》，本來是一齣武俠爽劇。但不曉得製作方和編劇為何突然一起發神經，也是大概從全劇的最後八分之一開始(全劇40集)，讓所有主要角色(而且是好人的角色)急速地排隊「領便當」，而且每一個角色的下場都很慘！

▲張若昀(中)主演的《諜戰深海之驚蟄》。（圖／宣傳海報）

很多觀眾都被氣到想砸爛電視機。該劇本來評分蠻高的，經這麼一鬧，評分就被拉下來了。我相信有上述痛苦觀影經驗人的人必定不少。除了像Roy Orbison在《Pretty Woman》一曲裡呼喊Mercy(求主垂憐！)之外，還能有其他辦法嗎？

基本上，絕大多數觀眾對影視作品裡的正面角色是會產生認同感的。這些角色大量的、不合情理的遭「砍殺」，對觀眾也是一種「重傷害」。無論從商業利益或疼惜觀眾的立場來看，製作方和編劇在安排結局時，能不能稍為慎重一些、手下留情？