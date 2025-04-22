國際火線／張若昀變「張無季」？《慶餘年》與爛尾陸劇

▲ 張若昀主演的《慶餘年2》未完待續。（圖／Disney 提供）

文／朱錦華

萬眾劇迷引頸企盼的《慶餘年》第二季去年5月播畢。雖然反應還是很熱烈，但是讓觀眾意猶未盡的是：故事還沒有完，眾多劇迷還是要癡癡的再等第三季，而且不知道還要等多久！

回顧《慶餘年》第一季在2019年11月播出；播畢後等了5年才推出第二季，實在拖得有點久。據了解，第一季播出後很多觀眾反應說，編劇王倦改編得很好；增刪潤色，大大增加了可看性。很可能是盛名帶來的壓力，王倦求好心切，磨了近5年才完成第二季的劇本。如今又要等第三季，不少人擔心《慶餘年》可能會變成爛尾陸劇！

▲趙麗穎、林更新主演的《楚喬傳》反應熱烈 。（圖／中天提供）

兩年前我在《高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇》一文裡說：「爛尾的風氣目前沒完全襲擊陸劇，但也已經岌岌可危。」事實上，如今事實證明：爛尾陸劇已經出現。如果大家不健忘的話，趙麗穎主演的「大女主」陸劇《楚喬傳》，就是一齣爛尾劇。

該劇在2017年時播出：劇終時故事還拍不到原著的一半。但接下來製作方至今一直無聲無息。顯然無意、或無力再堆出第二季。所以，《楚喬傳》注定爛尾。

▲ 陳飛宇主演的《將夜》也出現了無言的結局。（圖／翻攝自維基百科）

另一齣跟《慶餘年》同樣改編自作家貓膩作品的《將夜》，命運亦無二致。《將夜》在2018年播出，它跟《慶餘年》同樣布局龐大、人物眾多。因此在2020年時又推出了第二季(男主角由陳飛宇換成王鶴棣)，但由於第二季內容摻水嚴重(全劇大概有三分之一時間在播放歌曲)，口碑一路下滑。第二季劇終時故事還沒結束；但第三季一直遙遙無期，顯然製作方選擇放棄了。

有報導說，大陸人氣小生張若昀被網友取了一個外號：叫「張無季」。原因是張若昀演出的多部未完待續的陸劇若非沒有第二季、就是還沒有第三季！例如2021年12月播出的《雪中悍刀行》，第二季至今都是只聞樓梯響，續集是否已開拍，消息十分混亂，更遑論何時播出了。好啦，就算有了第二季，哪會不會還有待續的第三季呢？這也成了一個懸念。

▲《慶餘年2》播完了，第三季大家還要引頸企盼多久？（圖／Disney 提供）

至於《慶餘年》，據了解拍完兩季後，該劇大概只敘述了原著前半部內容，依照迄今的每季幅度，大概要五季才拍得完整個故事。依照迄今的攝製速度，大概至少要等個十幾二十年才拍得完全劇(如果製作方願意把它拍完的話)！到時候，張若昀大概已活到陳道明如今的歲數、而李沁恐怕也快要變成今天的歸亞蕾了！除非換主角或換編劇，否則《慶餘年》非要變成爛尾劇不可。

好消息是：有報導說，編劇王倦受訪時表示，第三季的劇本他已經在寫，不會再讓大家等五年。更重要的是：第三季將是最終一季、不會再有第四、第五季！話是這樣說了，但未來變化、發展如何，恐怕還有很多變數。這些「餘年」是否值得「慶」或能夠「慶」，觀眾除了只有耐心的繼續等，大概也別無他法了吧？