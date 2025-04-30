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川普拍板汽車關稅減免25%　讓供應鏈回流美國

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）上任百日，將簽署行政命令，有條件地免除25％汽車關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普日前宣布將對所有進口汽車及零件課徵25％關稅，引發汽車業界強烈反彈。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，總統川普預計將簽署行政命令，針對在美國本土組裝汽車的業者，免除25％新關稅，這一緩衝措施將為業者爭取時間，鼓勵汽車零組件供應鏈回流美國。

盧特尼克表示，所有在美國完成生產且85%零件為「美國製造」的汽車都將免關稅。但根據川普政府數據，很少美國汽車達到這項標準，因為大多數汽車有一半以上的零件仰賴進口。

為此，盧特尼克強調，所有美國製造的汽車都將獲得關稅抵免，「如果你在美國完成你的汽車生產，你就贏了。」

白宮發言人稍早證實，支付25％汽車關稅的汽車製造商將不再被徵收其他稅款，也不會跟其他關稅「疊加」，例如鋁和鋼鐵稅，或是對加拿大和墨西哥徵收的25％關稅。

此外，針對5月3日生效的25%外國汽車零組件關稅，美國商務部官員週二在與記者的電話會議上表示，明年汽車製造商將獲得進口汽車零件 25% 關稅的豁免，相當於汽車零售價的15%；第二年，免稅額度將達到汽車零售價的10%；第三年將不再享有免稅。

盧特尼克進一步解釋，在美國境內組裝整車的汽車製造商將獲得關稅抵免額度，這些額度可用來抵扣進口零組件的稅額，以便業者有時間將零件供應鏈遷回美國本土。

川普預計在美東時間29日稍晚於空軍一號上簽署行政命令，並宣布汽車關稅的變化，隨後他計劃前往美國汽車工業中心密西根州，以慶祝他白宮第二任期上任百日。

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