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黃介正：親美疑美都是愛台　真正關鍵在於「知美」

▲▼中華戰略暨兵棋研究協會理事長、淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正。（圖／記者陳冠宇攝）

▲黃介正。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

川普重返白宮之後，疑美論甚囂塵上，我政府更頻頻釋出「疑美論大可不必」的論調。淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正認為，親美與疑美都是愛台，真正關鍵在於台灣應該要「知美」，並了解華府與北京的下一步決策思路。

對外關係協會今（29）日舉辦「美國總統川普就職百日座談會」，中華戰略暨兵棋研究協會理事長、淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正出席活動時，提出上述觀點。

黃介正直言，台灣對美國有特殊情懷，是因為長期以來屬於廣泛親美的社會。他舉例，總統候選人必有訪美之行，向選民證明可以促進台美關係，足見美國在台灣全社會與人民心目中的分量，也因此，台灣長期以來在「親美」與「疑美」中間糾結。

「親美是愛台灣，疑美也是愛台灣」，黃介正強調，疑美是因為擔心，所以會去算計美國的每項政策，包括對中國大陸或對台灣的政策，到底對台灣是不是有利。同時，我們因為國力較小，難去喊「台灣優先」，選擇權也被擠壓。

黃介正說，親美疑美都可以，但真正的關鍵是要「知美」，不知美就不知如何親，不知美也不知如何疑，然後就會失準，所以，我政府現在最大的挑戰，就是要知道華盛頓如何做決策？主要思維為何？下一階段的重點在哪裡？

同樣，黃介正提到，我們也要知道北京在面對川普2.0的時候，其決策思路是什麼？優先順序為何？對應方案是什麼？

對於川普上任百日，黃介正直言，目前還沒有辦法下定論，因為中美之間針對未來三年多的大方向還沒確定，因此（美國）還不會處理到台美關係，所以我們還有很多要繼續觀察的地方。

黃介正另提及，傳統上，我們講台美關係時，關注的國安團隊鐵三角是美國的國安會、國防部與國務院，如今川普上台百日所經歷的關稅大戰，與我們過去熟悉的國安三角並沒有直接關聯，反倒是由美國財政部長、商務部長與美國貿易談判代表這個三角來決定。

所以，黃介正指出，現在的美國經貿團隊，跟我們過去熟悉的目標（target）不一樣，這也使得台灣從傳統上去分析要如何與美國接觸、到華盛頓要見誰，會有落差感，這一點是我們現在所面臨的最大挑戰。

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