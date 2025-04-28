陪伴失智長者親海　雲林縣府與中國醫藥大學北港附設醫院合作

▲為響應海洋委員會「海洋無障礙平權共融」政策，雲林縣府今年規劃辦理2場次心障礙者親海體驗活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為響應海洋委員會「海洋無障礙平權共融」政策，雲林縣府去年度於三條崙海水浴場親水公園辦理6場次身心障礙者親海體驗活動，今年規劃辦理2場次，首場在昨（27）日與中國醫藥大學北港附設醫院合作，特別提供失智長者多元化的運動選項，並藉由海洋運動體驗的方式，鼓勵高齡及身心障礙長者走出戶外。

活動共有超過50名失智症長者參與，活動內容有專為身心障礙者設計的SUP龍舟、單板、沙灘踏浪等體驗，活動專業人力編制上有陸上工作人員、板上教練及水下救生人員，每一個環節皆以身心障礙者的需求及便利性為出發點，藉由海洋運動的方式，促進身心活力、延緩失能並拓展社交互動，進一步提高大眾對失智與身障長者健康老齡化的關注與重視。

中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長表示，此次與雲縣府合作海洋體驗活動，不僅可強化長者運動習慣，促進身心活力，更提升長者自信與自我照護能力， 與我們鼓勵長者走出戶外親近大自然的理念不謀而合，希望藉由運動抒發，調整改善長者的心理健康與情緒穩定，同時達到高齡友善的具體實現。

計畫處蘇建蒼副處長表示，縣府逐步提升三條崙海水浴場親水公園無礙空間營造，如已完成園區路面整修、無障礙坡道增設扶手、無障礙坡道出入口介面整平、公廁增設扶手，以提升身心障礙者及行動不便者方便性及安全性。縣府積極營造岸際全齡使用之無障礙、共融共享場域，現階段更著手規劃解決無障礙坡道延伸至沙灘及增設無障礙盥洗室，朝完善友善基礎設施目標前進。

▲活動內容有專為身心障礙者設計的SUP龍舟、單板、沙灘踏浪等體驗，活動專業人力編制上有陸上工作人員、板上教練及水下救生人員，每一個環節皆以身心障礙者的需求及便利性為出發點。（圖／記者游瓊華翻攝）