提供500工作機會、前300名享早鳥禮　身障就博會5／9登場

▲身心障礙者就業博覽會將於5月9日於台中市登場，圖為南投縣舉辦全國身心障礙國民運動會情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「徵薪無礙 職達夢想-114年身心障礙者就業博覽會」將於5月9日在臺中世界貿易中心展覽2館登場，南投縣政府指出，本次徵才活動提供約500個工作機會，前300報名者可享早鳥禮，還備有復康巴士接駁至活動會場，歡迎預約搭乘。

南投縣社會及勞動局指出，這次身心障礙者就業博覽會活動有6大特色區：徵才活動、職涯探索、職業訓練、職務再設計、職業重建資源、產業說明會等豐富內容，歡迎民眾線上報名(QR-Code)，現場還可快速套印履歷，另有提供職缺資訊(QR-Code)及活動訊息(QR-Code)供身障求職者使用，除早鳥禮，只要投履歷就能參加摸彩。

▲114年身心障礙者就業博覽會將於5月9日登場。（圖／南投縣政府提供）

為協助身心障礙朋友把握難得機會前往應徵面試，縣府社會及勞動局設有復康巴士接駁至活動會場，接駁地點為8：00埔里身心障礙福利大樓→8:35南開科技大學大門口→8：45草屯炎峰國小大門口→活動會場，籲請欲搭乘接駁專車身心障礙朋友在4月28日前預約(以輪椅為優先，額滿為止)。

本次活動由勞動部勞動力發展署中彰投分署與臺中市政府勞工局、彰化縣政府、南投縣社會及勞動局共同舉辦，時間地點為5月9日上午10時至下午2時、在臺中世界貿易中心展覽2館(台中市西屯區天保街60號)，詳情及預約接駁專車請洽社會及勞動局勞資關係科049-2204776張小姐。