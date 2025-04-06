台南市文化局攜手社會局　邀請身心障礙者家庭翱翔馬戲樂園

▲全台最夢幻的藝文節慶「FOCASA幾米馬戲樂園」，市府6日邀請25組身心障礙兒童與家人，入園體驗「幾米馬戲團樂園」各項活動，希望傳遞愛與歡笑的園區精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最夢幻的藝文節慶「FOCASA幾米馬戲樂園」，3/28起在台南水交社文化園區登場，為期1個月；為擴大藝術展演觸及社群，市府6日邀請25組身心障礙兒童與家人，入園體驗「幾米馬戲團樂園」各項活動，希望傳遞愛與歡笑的園區精神。

市長黃偉哲表示，馬戲藝術充滿樂趣與驚喜，此次市府於兒童節連假期間在FOCASA幾米馬戲加碼8大體驗專區，更邀請了25組身處多元境遇的家庭一同參與和嘗試馬戲藝術，打造身心障礙者也能參與融入的馬戲演出，希望透過家人共同參與和親子互動的過程，鼓舞這群慢飛天使在未來能持續展翅翱翔。

此次參觀馬戲樂園有許多不同類別的身心障礙者，就有行動不便的小朋友隨著旋轉木馬躍動起伏開心不已，也有家庭與繽紛可愛的幾米藝術裝置合影留念，在園區的留下難得的精彩回憶。

台南市文化局代理局長林韋旭表示，藝術帶來希望與力量，此次來到樂園的身心障礙者，不論年紀都能在他們的眼中，看見參與馬戲活動時所投射出的快樂。未來文化局將持續努力打造更加友善多元族群的藝文環境，透過精彩豐富的藝文展演落實文化平權。