馬來西亞+屏東身心障礙藝術家聯展　用創作述說生命力量

▲「看見—心靈的風景●光與影的交織」聯展 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

由法務部行政執行署屏東分署與屏東縣身心障礙福利服務中心共同主辦，屏東縣政府指導，財團法人平安社會福利慈善事業基金會承辦的「看見心靈的風景，光與影的交織」2025年藝術創作跨域聯展，今（5）日登場，展期自5月5日至5月11日止，展覽免費入場，歡迎民眾參觀。

這次聯展匯集來自馬來西亞與屏東在地的身心障礙藝術家創作，展覽分為兩大展區：A區：屏東縣身心障礙福利服務中心一樓大廳及交誼廳。B區：法務部行政執行署屏東分署一樓藝廊展示牆。透過藝術引導觀者深入他們的生命歷程與情感世界。展覽將著重呈現藝術家們如何透過創作轉化生命經驗，如何在光與影的交織中尋找內在的力量與平衡。透過欣賞這些作品，我們期盼觀者能夠拋開既有的框架，用心感受身心障礙者豐富的情感世界與堅韌的生命意志，進而理解與尊重每一個獨特的生命個體。

開幕式邀請「屏東縣脊髓損傷者協會—E&M 舞團」帶來感動人心的開場表演，以融合身體限制與舞蹈語彙的獨特方式，展現肢體的自由與靈魂的飛翔，開場瞬間即打動現場來賓，獲得熱烈掌聲。

另舉辦「生命講座」，由藝術創作者張柔恩老師、沈秋香老師分別發表專題演說，闡述雖然因身心的條件限制，在生命有低谷、甚至處處都是挑戰，但他們有能力透過畫筆，向大眾展現他們的心靈風景，不論是生命低谷的盤旋，或向下一站出發的勇氣，甚至是心中桃花源的繁花盛開，每一幅作品打開都是一個故事，是一段努力的過程、是一份對生活的熱愛。看著這些創作，我們更能理解，藝術的力量，是能夠穿越語言與限制，直接打動人心的。

柯怡如分署長表示，受限於政府機關的刻板印象，行政執行署給人難以靠近的感覺，但其實「公義與關懷」才是我們的核心理念。分署期盼透過兩個展區的設計，讓觀展者透過展覽看見每一位努力生活、勇敢創作的藝術家，看見他們所傳遞的希望與力量。能更真切地體會到生命中會有低谷，人生的道路會有波折，但在人生挫折時，不要忘記每個人都有屬於自己的光，只要願意表達，就有機會持續前進。