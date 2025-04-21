搜救犬立大功！彰化80歲失智嬤走失26小時　水溝內平安尋獲

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

彰化市一名80歲張姓阿嬤，3月18日下午外出散步後失聯，由於她患有重聽且沒帶手機出門，家屬焦急萬分並報警協尋。所幸在警方與民間搜救團體的幫助下，張姓阿嬤於失蹤超過24小時後平安尋獲，讓家屬鬆了一口氣。

▲ 此次尋獲阿嬤的搜救犬，員警對牠讚譽有加。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，張阿嬤18日下午3時許從住家外出後未返，因其患有失智症與重聽，又沒帶手機，家屬相當擔心她的安危，在遍尋無果後，於當日晚間前往快官派出所報案求助，並在臉書「彰化人大小事」社群發文協尋。

▲ 彰化一名失智阿嬤18日下午外出失蹤，幸在警方與民間搜救團體的積極協助下尋獲 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方獲報後即刻組成搜查小組，調閱沿路監視器鎖定阿嬤動向，並同步與家屬、地方巡守隊展開地毯式搜尋。社團法人台灣偵搜犬協會也在臉書得知消息後，主動聯繫家屬加入搜救行動。

在多方管道同步搜索下，19日傍晚5時16分許，搜救犬在石牌路一段355巷附近一處水溝內發現張阿嬤，所幸當時她意識清楚、僅身體虛弱，仍可自行行走。警方也立即調派救護車，將阿嬤送往彰化基督教醫院接受檢查。此次搜救犬立下大功，阿嬤家屬都感激萬分，員警也對狗狗的表現讚譽有加。

彰化警分局提醒民眾，若家中有失智長者，應配戴具定位功能的裝置，或隨身攜帶聯絡資訊卡片，以利走失時能及早尋獲，避免意外發生。