嘉義監獄舉辦生命教育講座　療癒淡彩畫家正向力量傳遞

▲▼ 嘉義監獄與協會合作教化活動 。（圖／法務部矯正署嘉義監獄提供。）

記者翁伊森／嘉義報導

為深化收容人生命教育，傳遞正向力量，法務部矯正署嘉義監獄（以下簡稱嘉義監獄）與社團法人中華國際身心障礙者生命教育推廣協會於4月15日舉辦「點亮生命希望」教化活動，特別邀請生命禮讚綜藝團入監關懷收容人，透過生命教育講座與才藝展演，鼓勵收容人勇敢面對挑戰，重燃對未來的希望。



活動當天，首先由嘉義監獄副典獄長鍾志宏代表嘉義監獄頒發感謝狀，感謝社團法人中華國際身心障礙者生命教育推廣協會賴伽虹理事長與中華民國身心障礙者自立更生創業協會劉天富理事長熱心公益，啟發正向生命價值，鼓勵身心障礙收容人。



活動開始，擔任生命教育講座的劉理事長描述自己如何從身障者轉化為生命教育者，並致力於監所、校園及各地傳遞正向價值。他的言語真摯動人，鼓勵收容人「用愛克服人監的苦，用愛來改變社會」。而罹患類風溼性關節炎的療癒系淡彩畫家施雪紅小姐特別分享自身的生命故事，鼓勵收容人要「放下」，不在乎以前做過甚麼，未來才能重新出發。此外，生命禮讚綜藝團的成員亦透過音樂、手語、舞蹈等多元表演，為參加此次活動的高齡與身障收容人帶來寓教於樂的心靈饗宴，現場氣氛溫馨感人。



活動中，兩名在生命文學獎得獎的收容人也上台與劉天富理事長相見歡，接受生命文學獎專刊，並分享個人成長歷程。他們的故事，不僅獲得熱烈掌聲，也激勵在場其他收容人思考未來，為自己開創新的人生方向。

嘉義監獄表示，高齡與身心障礙收容人在服刑期間往往面臨身心雙重挑戰，因此，監方積極推動多元教化課程，透過生命教育、藝術治療、職能訓練等方式，協助他們建立自信，提升適應社會的能力。本次活動感謝中華國際身心障礙者生命教育推廣協會與生命禮讚綜藝團的支持，不僅為收容人帶來啟發，更讓他們感受到社會的關懷與溫暖。