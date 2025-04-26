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大阪世博驚傳死亡案例！　50多歲女會場內「心肺停止」送醫不治

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會，大阪萬博吉祥物脈脈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本一名50多歲女性在世博會場內突然身體不適，緊急送醫搶救後仍宣告不治。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

日本一名50多歲女性24日前往2025年大阪世界博覽會參觀時，在會場內突然心肺停止，緊急送醫搶救後仍宣告不治，而這也是世博開幕以來首次發生有觀眾在送醫後死亡的案例，但主辦單位迄今未對外正式說明，引發外界關注。

綜合日媒報導，事發當天，這名女性在場內感覺身體不舒服，已由會場內的醫師進行初步診察，但病情迅速惡化，下午約2時半從西側出入口緊急送往場外醫院。

當時女性已心肺停止，救護人員持續進行心肺復甦術（CPR），最終仍不幸在醫院身亡。對於這起事件，主辦單位「日本國際博覽會協會」僅低調表示，無法說明送醫後的詳細情況。

世博自13日開幕以來，主辦單位每天都會針對來場人數等資訊舉行媒體簡報。不過，對於傷病者的發生情形，儘管媒體多次要求說明，協會方面至今未公開。協會相關人士坦言，目前正在朝公開相關資訊的方向進行內部協調。

由於博覽會場地面積廣大，遮蔽物及休息設施相對不足，隨著夏季將至，外界擔憂中暑及身體不適的案例恐怕還會增加。

據了解，目前若症狀較輕，會場內診療所會先行處理，若情況嚴重，則會將患者送往大阪市內的醫療機構。

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