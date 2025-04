翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

▲前國民黨立委蔡正元。(圖/記者黃哲民攝)



記者杜冠霖/台北報導

前藍委蔡正元今(25日)表示,日本前防衛副大臣中山泰秀,月初就託人跟他說「賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁」,賴清德要怎麼整郭正亮和傅崐萁,他不知道。對此,中山泰秀稍早發聲明痛批,該言論完全不屬實,本人從未發表過類似言論,更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。此一說法純屬惡意捏造的不實資訊(假消息),已嚴重損害本人名譽,絕不可等閒視之。本人對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊之行為表達最嚴正之抗議,並保留一切法律追訴權利。

對於蔡正元說法,綠委林楚茵表示,蔡正元造謠被抓包,丟臉丟到國際,蔡正元為了官司詆毀賴清德總統更傷害國際友人,前日本國會議員中山泰秀」發出抗議信,並透過她轉達給台灣好朋友們了解。國民黨先有死人造假連署,現在連官司出庭都可以造謠國際友人,真的太離譜了。

中山泰秀抗議信指出,致各位媒體朋友以及相關單位:針對2025年4月25日,蔡正元先生在社群媒體上所發布的言論,聲稱「中山泰秀傳話指出賴清德總統意圖整肅特定人士」,本人中山泰秀在此鄭重澄清,該言論完全不屬實,本人從未發表過類似言論,更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。

中山泰秀表示,此一說法純屬惡意捏造的不實資訊(假消息),已嚴重損害本人名譽,絕不可等閒視之。本人對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊之行為表達最嚴正之抗議,並保留一切法律追訴權利。針對任何冒用本人名義所發表之虛假發言,本人將嚴正應對,並將透過適當方式,向國內外鄭重澄清此事完全子虛烏有、毫無根據。特此嚴正聲明與抗議。

《中山泰秀聲明原文》如下:

【重要声明/重要聲明/Official Statement】

本日、一部の台湾の政治家がSNS上で、私・中山泰秀が「頼清徳総統の意向を第三者に伝えた」とする虚偽の発言を拡散しています。

私はこのような発言を一切しておらず、また第三者を通じて伝えた事実も一切存在しません。

これは極めて悪質なフェイクニュースであり、私の名誉を著しく毀損するものです。

断固として抗議し、必要に応じて法的措置も検討いたします。

我從未發表或透過他人傳達任何有關賴清德總統的類似言論。

此事完全是惡意捏造的假消息,我鄭重抗議,並保留追訴權。

I, Yasuhide Nakayama, categorically deny the recent false statements made in Taiwan’s media and social networks.

These claims are entirely fabricated, and I reserve the right to take appropriate legal action if necessary.

誤情報の拡散は、日台の信頼関係に深刻な影響を及ぼすものです。

私は日本と台湾の友情と民主主義を心から尊重しており、こうした虚偽の扇動に決して屈することはありません。

本件についての正式な抗議文は以下に添付いたします。

【抗議文】

報道関係者各位

ならびに関係各方面へ

2025年4月25日付でSNS上に拡散された、蔡正元氏による「中山泰秀が頼清徳総統による人物攻撃の意図を伝えた」とする投稿内容について、私は中山泰秀本人として、断固として否定いたします。

そのような事実は一切なく、私がそのような発言をしたことも、第三者を通じて伝えたこともありません。これは明白なフェイクニュースであり、極めて悪質かつ看過できない名誉毀損行為です。

この虚偽情報を流布・拡散した一切の関係者に対し、強く抗議の意を表しますとともに、必要に応じて法的措置も検討いたします。

私の名を騙るいかなる虚偽の発言にも断固として対処し、事実無根であることを国内外に明確に示す所存です。

ここに厳重に抗議を申し上げます。

令和7年4月25日

中山泰秀