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北韓摩天住宅快塌了！53層高樓「磁磚狂掉」　住戶驚喊：牆壁都裂縫

▲▼位於北韓平壤市平川區域的未來科學者大街53層樓超高公寓「銀河塔」，如今驚傳有崩塌危機。（圖／翻攝自韓網）

▲位於北韓平壤市平川區域的未來科學者大街53層樓超高公寓「銀河塔」，如今驚傳有崩塌危機。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

為了能夠讓首都平有擁有煥然一新的現代化市容，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩彷彿是模擬城市玩上癮，在平壤市內大興土木、蓋起多個新市鎮，計畫5年內蓋出5萬戶新住宅，而過去更蓋起高達53層的摩天大樓，免費提供對國家有功的科學家們入住，豈料才10年光景，該棟大樓竟已出現「崩塌危機」！

根據《自由亞洲電台》（RFA），位於北韓平壤市平川區域未來洞的53層樓高摩天住宅大樓「銀河塔」，不僅是該地區最高的建築物，更是未來科學者大街的象徵，在10年前的2015年完工時，不僅原本是平壤市中心的榮耀，更由金正恩親自命名為新市鎮命名，號稱提供最優秀的住宅和服務設施。

當時金正恩更對外誇耀蓋在53層樓高的象徵塔，「在未來科學者大街宛如宮殿般的豪華公寓，這些頻繁的教育家、科學家們不用花費半毛錢，便能夠直接入住。」

如今，這棟誇耀全球的平壤超高層摩天住宅大樓，卻面臨倒塌危機，因為有居民拍下驚悚照片，顯示建築物的牆壁充滿著裂縫，且大樓牆壁上的磚瓦或磁磚持續崩落，使得入住的居民擔憂大樓隨時會崩塌。

▲▼平壤未來科學者大街，集結供科學家居住的高級公寓大樓園區。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼平壤未來科學者大街，集結供科學家居住的高級公寓大樓園區。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼未來科學者大街銀河塔。（圖／達志影像／美聯社）

來自北韓羅先市的消息人士透露，「平壤未來科學者大街上最高的53層樓建築物，公寓裡的居民們陷於不安的情緒中，因為他們擔憂大樓隨時會倒塌。如今，該棟建築物的牆壁到處充滿著裂縫，且磁磚不斷掉落。」

該名消息人士透露，大樓破敗不堪的情況，甚至讓居民們聯想起2014年5月平壤市平川區域某棟23層樓高公寓大樓倒塌的事件，當時曾經造成數百名住戶死亡，由於事態嚴重，最後甚至由人民保安相（現社會安全相）、平壤市黨責任書記等高層官員向居們和死者家屬公開道歉。

專家們指出，在金正恩的指示下，北韓力拚千里馬速度，到處都在蓋超高層的摩天大樓，導致出現許多豆腐渣工程，「金正恩掌權後，不僅在平壤推動興建黎明大街、未來科學家大街、和盛地區，更在全國各地持續推動興建溫室農場和地方工業工廠，然而卻因為缺乏建材和專業技術人力，只能投入軍隊等非專業人士動工興建。」

脫北者們更證實，由於工地現場的勞動環境實在太過惡劣，加上工程緊湊且繁忙，導致投入工地建設的軍人們喪命，甚至有許多軍人決定逃離軍營。

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