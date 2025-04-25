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米價連續15周翻倍漲！日本「搬米回國」旅客激增　未申報恐違法

▲▼ 日本「令和米荒」，超市貨架上獨缺白米。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本從去年起出現「令和米荒」，超市貨架上獨缺白米。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從日本去年面臨「令和米荒」後，受到先前政府農業政策等影響，加上夏季降雨不足，導致米價連續15周翻倍高漲，就連政府釋出儲備米也無法改善。對此，許多趁連假出國旅遊的日本民眾，將來自外國的白米帶回日本，從成田國際機場入境。機場提醒，將白米帶回日本境內時，必須交付檢疫證明。

根據《日本放送協會》，橫濱植物防疫所成田分所透露，近來受到米價持續飆漲，從去年夏天起，許多旅客從印度、泰國等亞洲主要產米國返回日本時，會將從外國購買的白米（精米）帶回日本，尤其從今年3月起類似案例急遽增加，許多民眾從南韓返回日本時，每次更平均攜帶5至10公斤的白米入關。

日本能林水產省指出，截至今年4月13日，在日本全國超市一周以來所販售的米價，平均5公斤便要價4217日圓（含稅，約新台幣955元），等於是去年同一時期的2倍以上之高。

橫濱植物防疫所成田分所提醒，當旅客從海外將包括白米（精米）等農畜產品帶著入境日本之前，必須從農畜產品輸出國的政府機關取得植物檢疫證明書，並在入境時檢附申報、接受檢查。

報導指出，旅客若將水果、蔬菜等放置在手持行李攜帶入境，則必須在農產品輸出國或地區接受檢查，才能帶進日本，此舉是為了防止病蟲害跟著農產品進到日本，而有附著土壤的物品更是被禁止攜帶入境。

植物防疫所警告，一旦未持檢疫證明而入境，除了農產品在檢查時須報廢處理，圍者更需處3年以下有期徒刑、300萬日圓以下罰金。

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