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沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部罕見回應了

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震和海嘯擊垮了人民家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本311大地震引發海嘯，造成嚴重的傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

曾精準預言311大海嘯的日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）預言，今年7月將有巨大海嘯侵襲亞洲，台灣也會受到嚴重打擊。另外，沖繩「最強通靈者」金城保預言東京灣4月26日下午會發生規模8.3大地震。對此，日本內閣防災部表示，以目前的科學知識，很難透過指定地震的日期、時間和地點來預測地震。

日本內閣防災部針對近日傳聞發文表示，地震目前難以被預測，更何況是精準的日期及時間，但還是要注意「地震隨時可能發生」。

防災部提醒民眾，「應該採取持續的預防措施，例如檢查避難場所和避難路線以及固定家具等。如果您感到震動或發出海嘯警報，也應立即撤離」。

據了解，近日有大批網友轉傳沖繩通靈者金城保的預言，聲稱日本當地時間26日下午2時58分（台灣26日下午1時58分），關東地區會發生規模8.3大地震，且在地震發生28分鐘後，會引發30公尺高的黑色海嘯，屆時東京灣沿岸區域將遭到重創。

不少香港網友相信此預言，從香港飛往日本德島縣的班機更因此而減少，讓德島旅遊推廣部門擔憂。

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