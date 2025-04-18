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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉世芳稱藍營抗議全送偵辦　陳智菡轟是想嚇唬誰：把街頭還給人民

▲▼台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，民眾黨黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院民眾黨黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨北市黨部因罷免案偽造連署遭到搜索約談，主席朱立倫17日晚間率眾赴北檢抗議，由於法院是集會禁制區，該活動未獲核准，遭警方7次舉牌。內政部長劉世芳表示，全部依照集會遊行法移送地檢署偵辦。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡舉出過往蔡英文、陳菊對集遊法的態度批評，當民進黨掌握權力，反過來廣設禁制區，限制人民言論自由，惡法猶在，威權還能遠嗎？把街頭還給人民，劉世芳是想嚇唬誰？

陳智菡表示，劉世芳麻煩少講什麼「依法行政」、現在各部會最不守法的就是妳領導的內政部，假鬼假怪還一副道貌岸然；民進黨更不要用中國的標準來跟台灣比，民進黨的存在降低了台灣民主的格調。

陳智菡指出，劉世芳上午受訪時疾言令色，說針對國民黨昨日在北檢抗議，內政部將按照集會遊行法嚴正執法，「把所有的這些跟集會遊行法有關，包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦」。

陳智菡批評，劉世芳部長臉那麼派、張口閉口就送檢調是想嚇唬誰？集遊惡法限制了人民意見表達、是戕害民主的威權利器，人民要上街得先得到政府的同意、得經主管機關審查、只能在廣泛的禁制區外、若活動未解散要由發起者承擔刑責。

陳智菡說，這部法律，既產於威權，就是要使人民無法自由表意，使政府可假法律之名，限制民權、嚇阻人民。

陳智菡提到，過去民進黨一直說要廢集遊惡法要修、要修，2008年時任黨主席的蔡英文還因為未能在陳水扁政府執政期間，修訂集遊法向大眾道歉。但蔡前總統自己當了八年還完全執政也沒修法，就幫別人道歉最勤快。

陳智菡指出，而陳菊過去擔任「台灣人權促進會」會長時，還曾批評集遊法。陳菊說，只有少數國家在集會遊行時設有禁制區，即使德國有禁制區規定，也僅限於國會或憲法法庭等少數機構。還引用李震山的研究指出「許可制之悖離基本人權精神，除滋生疑義外，反製造緊張對立關係」。

最後，陳智菡強調，然而，當民進黨一干人等掌握權力，反過來私設廣設禁制區，限制人民言論自由，惡法猶在，威權還能遠嗎？

▼陳智菡喊話民進黨把街頭還給人民。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲▼陳智菡喊話民進黨把街頭還給人民。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

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