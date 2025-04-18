蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

▲國民黨主席朱立倫昨日晚間號召黨公職於禁制區內包圍台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫昨日晚間號召黨公職於禁制區內包圍台北地檢署，台北市長蔣萬安也現身集會現場聲援力挺，國民黨立委更一度率眾拆除警方拒馬，期間台北市警察七度舉牌警告而未驅離。民進黨今（18日）召開記者會表示，應當維護首都秩序的市長蔣萬安，卻知法犯法，向自己該監督的警察示威。將國民黨的黨紀再度凌駕在國家法律之上，如果覺得沒有台北市長身份，就請卸下台北市長的職位，站出來力挺國民黨的違法，還給台北市民一個更好的市長。

議員趙怡翔表示，國民黨總算承認，昨天是台灣民主史上黑暗的一天。全國最大的在野黨，刻意選在禁止集會遊行區，公然挑釁國家的法律。應當維護首都秩序的市長蔣萬安，卻知法犯法，向自己該監督的警察示威。這些不可思議的場景，將國民黨的黨紀再度凌駕在國家法律之上，讓民眾再度看見，國民黨為了自身政治利益不擇手段，將法律視為空氣，將法治視為笑話。

趙怡翔痛批，國民黨全黨衝撞司法，掩護一群會抄名冊、偽造文書的偽公民。國民黨青年軍不願如公民團體一般，為理念付出努力，而是選擇抄襲，然後要求全民跟他們一同付出代價。事實上國民黨抄襲黨員名冊，早已並非秘密。連自家黨內議員都指稱，名單是黨內青工會系統提供。更有高雄的領銜人說「黨安排黨員，抄黨員名單有錯嗎」。甚至連國民黨立委賴士葆也稱「抄黨員名單連署怎麼了嗎？」

趙怡翔批評，國民黨從未將抄襲黨員名冊當成一回事，從數據上，更看到抄襲鐵證。當公民團體不合格率不到5%時，國民黨青年軍不合格率超過30%，死亡連署高過民團160倍，單一選區竟有達到13分之一連署人全部都已經死掉。數據呈現出不可思議的事情，國民黨竟然還要去包庇此種違法事蹟。

趙怡翔說，面對清楚的證據，國民黨只知道包庇，甚至要求應當監督台北市警察局、維護首都秩序的蔣萬安市長，帶頭違法，向基層員警示威，藐視法律，更傷害台灣的法治與民主。該迴避的蔣萬安，卻也欣然受命，彰顯對於國民黨黨公職而言，黨紀永遠凌駕在法律之上，黨意也永遠凌駕在民意之上。

議員顏若芳表示，蔣萬安是台北市治安的首長，是要帶領台北市政府維持市民安全、人身安全的首長，但蔣萬安現在不僅帶頭違法，闖入北檢前，進入法律規定不得集會遊行的禁制區，集會遊行禁制區是國民黨當時訂定的法規，國民黨違反自己訂定的法律，顏若方質疑，蔣萬安市長前往北檢前抗議，是挺連署名冊偽造文書？是挺連署名冊違反個資法？是去現場挺違法的集會遊行嗎？

顏若芳說，蔣萬安應該要先去問台北市政府秘書長李泰興，他在民政委員會表明，名冊都是送進台北市戶政系統，抓出為數眾多的死亡連署，名冊很多更是明顯為同一字跡，甚至前面簽字跟後面簽字連署人不一，是肉眼可辨出的偽造，是違反個資法的連署名冊，所以蔣萬安到北檢前面，難道是力挺死亡連署的合法性？是力挺造假連署是合法的嗎？

顏若芳質疑，蔣萬安昨天表示以個人身份前往，抵達現場又講說三個身份，但裏面沒有一個身份是台北市長，但是昨天違法集會時，你還未到時有舉牌，你講完話時也有舉牌，如此剛好你在時未有舉牌，再來為何警察能協助開道，拉開柵欄讓你進到禁制區？就是因為台北市長的身份，所以不要否認昨晚到現場未有台北市長身份，如果覺得沒有台北市長身份，就請卸下台北市長的職位。站出來力挺國民黨的違法，如果你想以個人身分出席國民黨的活動，就請你卸下台北市長身份，還給台北市民一個更好的市長。