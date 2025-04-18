蔣萬安開第1槍「喊倒閣」！　陳其邁：國民黨團未必同意

▲台北市長蔣萬安。（資料照片／記者陳家祥攝）



記者賴文萱／高雄報導

國民黨公職昨在黨主席朱立倫的號召下，赴北檢集結抗議司法不公，台北市長蔣萬安甚至現場喊出倒閣。高雄市長陳其邁今被問及此事回應表示，「蔣市長說說，國民黨團會不會同意才是真正關鍵，以現在國會的狀況來看，我想國民黨團未必同意」。

蔣萬安昨天在集會現場驚天一呼喊倒閣，今（18日）更表示，如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了；他說，提出倒閣的主張，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。

陳其邁上午出席活動被問倒閣議題表示，大罷免主要是因為國會亂象，表現不符合人民期待，蔣市長昨天脫口而出說倒閣，他認為國民黨團意見恐怕也不見得跟蔣市長一致，還是等後續觀察再來做評論。

▲蔣萬安喊倒閣，陳其邁直言，國民黨團未必同意。（資料照／翻攝民進黨直播）

至於是否支持倒閣？陳其邁則回應，「蔣市長說說，國民黨團會不會同意才是真正關鍵，以現在國會的狀況來看，國民黨團未必同意，所以等國民黨團他們討論之後再來做觀察，也不會太晚」。

蔣萬安上午出席里長有約座談北投場時表示，「昨天已經說過，今天不站出來，明天我們都可能成為下個受害者」，搜索完民眾黨黨部接著國民黨，有看過哪個民主國家發生這種事？如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了。

蔣萬安提到，一個大罷免讓台灣陷入長期的仇恨跟對立，一個國安會秘書長身邊竟然有12年的共諜，結果中央政府說地方政府要承擔責任，檢察官決定要搜索在野黨，「檢察官為什麼不去搜索吳釗燮的住家跟辦公室？吳釗燮為什麼不用出來面對媒體？賴清德總統為什麼不用出來說明？」

「所以，關於倒閣，我現在不是立委，我也沒有任何黨職，我就提出一個主張，建議立法院推動倒閣。」蔣萬安說，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。