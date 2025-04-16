新北藍營6人遭聲押！　藍議員質疑：司法體制受高層授意施壓？

▲國民黨新北市議員陳偉杰。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／新北報導

針對新北市國民黨板橋、三重黨部被搜索、6人遭聲押，多名國民黨新北市議員強烈質疑檢調從台南到台北、新北「辦藍不辦綠」，基層大嘆根本已經「司法姓賴、蕩然無存」。新北市議員陳偉杰強調，全台有15件罷藍團體出現連署偽錯假問題，搜索民進黨部查真相有這麼難？司法體制是自我閹割還是高層授意施壓？

議員宋雨蓁指出，綠營罷團對王鴻薇、葉元之、林沛祥、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、陳超明、邱鎮軍、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、馬文君、游顥、丁學忠、傅崐萁等15個罷藍案中，每案皆至少有1件以上死亡連署或疑涉偽造情事，其中林沛祥罷免案疑涉偽造情事高達116件。為何至今不見啟動搜索及約談？司法機關如此雙標，是司法體制的自我閹割還是高層授意施壓？司法是維護社會正義的最後一道防線，如今這道防線又在哪裡?

「選不贏就搞罷免重選」，議員白珮茹指出，台灣民意基金會近日公布最新民調顯示，僅三成四受訪者贊成大罷免，五成九不贊成，代表當家鬧事終將受到民眾唾棄。何況用司法手段搜索、聲押在野黨，用行政資源抹黑在野黨凍刪預算的監督天職，這些只會在專制威權國家中出現的手段，民進黨現在都毫不掩飾的強力操作，相信在罷免投票日當天，多數民眾一定會站出來，還台灣民主一個公道。

議員戴湘儀批評執政黨大肆啟動司法怪獸做自己的政治打手，獵殺與自己政治認同不一樣的年輕人，將其送到政治祭壇上獻祭，並強調中選會證實「提議前死亡」、「有偽造情事」的41件罷免案中，25件為泛綠立委和議員的罷免案，15件為泛藍營立委罷免案，藍綠通通有，但到目前，卻只看到司法辦藍不辦綠！這就是對特定政黨的打壓，就是踐踏社會對司法的信任。她更嚴正呼籲司法機關，切勿成為任何政權的打手，否則只會凸顯執政黨的荒唐。