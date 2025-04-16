鏡民調／大罷免67.5%民眾會去投票　52%會投「贊同罷免」

▲總統兼民進黨主席賴清德、民進黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，《鏡新聞》今（16日）公布最新民調，針對「若通過二階連署是否投票」，有67.5%民眾表示會去投票、31.2%不會去；進一步分析「在表態會去投票的民眾當中」，過半數52.0%會投「贊同罷免」，近四成38.4%會投「反對罷免」。另外，三黨立委滿意度方面，民進黨45.0%滿意、國民黨27.6%滿意，首度跌破三成、民眾黨28.2%滿意，整體而言，綠藍白3黨立委表現滿意度仍為民進黨第一、民眾黨次之，國民黨已掉至墊底。

民眾對大罷免態度

針對「戶籍所在地是否有立委罷免行動」，調查結果顯示，有33.8%民眾表示「有」、48.9%民眾「沒有」、17.2%不知道、不確定。

▼鏡新聞民調。（圖／鏡新聞提供，下同）

詢問「如果選區立委罷免案通過第二階段連署」，67.5%民眾表示會去投票，其中52.4%一定會、15.1%可能會，另外有31.2%表示不會去投票，其中22.5%一定不會、8.7%可能不會，僅1.3%未表態。

進一步分析，罷免案成立民進黨支持者有85.3%會去投票、其中一定會去投票的高達69.6%；民眾黨支持者53.6%會去投票、國民黨支持者53.5%會去投票。

在表態會去投票的民眾當中，過半數52.0%會投「贊同罷免」，近四成38.4%會投「反對罷免」，9.6%未表態。經與政黨認同交叉分析，84.6%民進黨支持者贊同罷免、80.3%的國民黨支持者反對罷免、73.7%民眾黨支持者會反對罷免。

另外，罷免民進黨立委選區的，第三階段有56.3%「一定會」去投贊同罷免，43.7%「一定會」去投反對罷免；罷免國民黨立委選區的，第三階段有72.6%「一定會」去投贊同罷免，25.4%「一定會」去投反對罷免。

罷免民進黨立委選區的，「可能會」去投贊同罷免的有60.9%，罷免國民黨立委選區的，「可能會」去投贊同罷免的有61.1%，「可能會」投反對罷免的則有26.1%。

立法院各黨立委滿意度

針對民進黨立委表現，《鏡新聞》調查，有45.0%滿意，其中10.4%非常滿意、34.6%還算滿意，另有44.9%不滿意，其中24.2%非常不滿意、20.7%不太滿意，10.1 %未表態。

國民黨立委方面，調查結果顯示，有27.6%滿意，其中4.5%非常滿意、23.1%還算滿意，而不滿意度逾六成為，有61.2%不滿意，其中33.7%非常不滿意、27.5%不太滿意，11.2 %未表態。

相較於二月份調查，國民黨立法委員滿意度下降4個百分點，首度跌破三成，不滿意度上升6.2個百分點。

民眾黨立委方面，有28.2%滿意，其中4.5%非常滿意、23.7%還算滿意、另有56.1%不滿意，其中30.0%非常不滿意、26.1%不太滿意 ，15.7%未表態。

整體而言，綠藍白3黨立委表現滿意度仍為民進黨第一、民眾黨次之，國民黨已掉至墊底；不滿意度亦首度呈現國民黨最高、民眾黨第二，民進黨最低。

另外，政黨支持度的部分，民進黨為40.0%；國民黨為16.9%；民眾黨為14.2%。其他政黨部分，時代力量2.1%，小歐盟為0.8%。比起上次調查，民進黨上升3.7個百分點，國民黨下降1.2個百分點，民眾黨增加1.2個百分點。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。2025年4月13日調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話579人、手機544人，共1,123份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.92%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。