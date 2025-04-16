藍罷團自貼綠膠帶「封口」　合體朱立倫掃市場邀罷免吳思瑤連署

▲朱立倫、連勝文、賴苡任（最右）於罷免吳思瑤掃街後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍營青年軍涉連署造假案延燒，台北罷免雙吳團隊14日被調查局搜索約談一整天，新北市板橋與三重黨部昨日也被搜索，在野狂批檢調「辦藍不辦綠」。國民黨主席朱立倫今（16日）赴北市與罷團「地動刪瑤」合體踩街，以50萬元交保的罷團召集人賴苡任貼上綠膠帶、拿出連署書，表達沉痛抗議，籲民眾加入連署。

對於偵查罷綠團體的司法作為，朱立倫發起「戰獨裁」行動反制，今早與立委羅智強、許宇甄等人到罷免吳思瑤的「地動刪瑤」總部，一同步行掃市場，現場邀請民眾連署。

▲國民黨主席朱立倫出席罷免吳思瑤掃街。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫批，民進黨為一黨之私，想要拿回國會多數，用司法大刀砍向在野黨，罷綠的團體不是重保就是收押，比共諜案還要嚴重，「全台大搜索、大交保、大收押，這是極度獨裁國家才會做的」。

朱立倫說，花蓮罷傅團體超過4000件造假，基隆也有100多件偽造，都是罷免藍委的團體，司法單位對錯偽造假的民進黨完全視而不見，卻用司法來砍向在野黨、這樣對待青年朋友，他非常痛心，這是台灣司法有史以來最大的危機，也是台灣民主墮落的關鍵時刻，國民黨要聲援受到嚴重司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢反惡罷。

「罷吳四騎士」之一的賴苡任因偽造文書、違反個資法罪嫌，被以50萬元交保。賴苡任今日受訪時一語不發，只是拿起綠膠帶貼住嘴巴，並拿出空白連署書，做出填寫手勢，以沉痛眼神呼籲連署。

▲張斯綱邀民眾簽署罷免吳思瑤連署書。（圖／記者林敬旻攝）

立委羅智強則說，民進黨發動鋪天蓋地的罷免，很多站出來罷免雙吳的年輕人被國家機器追殺，為了守護民主、反獨裁、反清算，只好全力反制，本周六5位台北市立委都會到吳思瑤選區一同罷免吳思瑤，呼籲支持者一起來參加。