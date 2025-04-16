北市府認死亡連署多「連名字都簽錯」　綠關心朱立倫：肩膀去哪了

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營發動罷免民進黨立委涉不實連署、偽造文書，多個黨部遭到搜索，也有多位青年軍遭到約談。民進黨今（16日）表示，台北市政府秘書長、選委會主委李泰興備詢時揭露許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯。民進黨指出，有點擔心朱立倫主席的身體狀況，他還找不到自己的肩膀，當初站出來豪邁地說，「連署一切狀況責任在我」的是朱立倫，但看著幫國民黨偽造文書的年輕人一一被約詢，朱立倫有出來交代？有出來扛？犯罪行為穿幫了再攻擊別人，但這些犯罪事實國民黨做何解釋？

綠委莊瑞雄、民進黨發言人吳崢召開「萬份連署不合格 抄名冊就是偽造文書！」記者會，痛批國民黨涉入偽造文書的組織犯罪，不旦毫無反省道歉，還要年輕人承擔責任。甚至以顛倒是非、踐踏司法的行徑，進行政治操作，令人不齒。而國民黨青年軍「挺納粹」的爭議行為，恐嚴重傷害台灣國際形象，國民黨主席朱立倫應出面向社會大眾交代。

吳崢表示，近日接連看到檢調就國民黨台北、新北黨部涉入抄襲名冊案件前往調查，過去自己也多次偕同律師前往北檢告發國民黨偽造文書，但遺憾的是，國民黨上至黨主席、下至黨公職，出了那麼大的紕漏、違法，沒有一個人出來道歉，還誣指是遭受司法迫害，聲稱是監督民進黨才被檢調搜索，根本滿口胡言。

吳崢指出，對於公民團體罷免藍委，連署書合格率超過九成，死亡連署數量也非常少，但國民黨主導罷免綠委的不合格率，動輒超過三成、四成以上，死亡連署動輒破百人，何者用心搜集連署，何者抄襲名冊，昭然若揭。

吳崢進一步說，公民團體罷免共三十五區藍委，全部加總只出現零星12份死亡連署，反觀國民黨罷免十五區綠委一階加補件，死亡連署竟高達1923份，數字清楚顯示，國民黨就是在抄名冊。另外，台北市議員陳賢蔚質詢台北市政府秘書長、選委會主委李泰興，李泰興揭露許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯。這是國民黨執政的台北市政府揪出的錯誤，呼籲國民黨不要再用政治打壓這種話術糊弄台灣人。

莊瑞雄首先表示，有良知的民眾都在問，國民黨到底怎麼了？罷免是民主制度的一環，但重點在於過程中合不合法，有沒有民意基礎正當性。國民黨發起的罷免全台近兩萬份不合格連署、高達三成不合格率、死亡連署破千人，這不是藍綠問題，而是是非對錯問題。

莊瑞雄直言，民主社會最基本的底線是不能造假、不能欺騙社會、不能踐踏制度，國民黨用偽造的方式發動政治鬥爭，產生如此重大的瑕疵，甚至發起連署的相關人士已被聲押，明目張膽地觸法行為，至今國民黨的領導人、黨主席朱立倫，竟然完全不向社會說明為何造假如此嚴重，難怪被社會唾棄。