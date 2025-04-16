挺納粹？新北4藍委舉牌應援宋建樑「正義青年」　綠籲國民黨制止

▲罷免李坤城領銜人宋建樑 竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北地檢署偵辦幽靈連署案，罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，進入地檢署複訊，訊後8萬元交保，一身裝扮引起輿論譁然。對此，民進黨今（16日）表示，宋建樑進入新北檢時，國民黨立委葉元之、羅明才、廖先翔、林德福舉著「正義青年加油」的手舉牌應援，就是國民黨口中的正義青年嗎？國民黨也認同納粹思想嗎？國民黨挺納粹嗎？任何政黨有這種人都要制止，這在歐洲完全是犯罪行為。

吳崢指出，國人們都看到這個震驚的畫面，甚至可能是外交問題，國民黨利用青年軍發動罷免，昨天晚上還在新北檢號召立委相挺，罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，原來國民黨支持納粹思想？

吳崢表示，國民黨找出來要鬥爭、用抄名冊方向罷免民進黨立委的，原來是納粹份子嗎？國民黨像切割李孝亮一樣切割宋建樑，但宋建樑2017年就參與國民黨黨代表選舉，還負責舉黨旗，宋建樑是國民黨長年培養的好人才，國民黨到底都教黨內青年軍什麼？

吳崢直言，宋建樑進入新北檢時，國民黨立委葉元之、羅明才、廖先翔、林德福舉著「正義青年加油」的手舉牌應援，支持納粹思想的青年軍，就是國民黨口中的正義青年嗎？國民黨也認同納粹思想嗎？國民黨挺納粹嗎？

綠委莊瑞雄則表示，歷史是用來記取教訓，不是Cosplay，這些青年軍長得帥帥，什麼樣的原因讓他們去學習納粹？希特勒啤酒館政變被抓去關之後寫《我的奮鬥》，是一種法西斯政治宣言，不是奮鬥過程，國民黨怎麼會公然致敬納粹？納粹強調仇恨、極權、反民主，被世界所唾棄，國民黨必須要有態度。

莊直言，納粹敬禮不是表演，是通向地獄之門，這個門不能打開，任何政黨有這種人都要制止，以個人行為切割不是態度，這在歐洲完全是犯罪行為。