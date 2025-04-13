美對等關稅衝擊鬼頭刀外銷　陳瑩要求農業部提具體協助方案

▲立委陳瑩要求農業部應提出具體協助方案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應美國政府近日對進口商品加徵關稅乙事，台東鬼頭刀魚有半數銷往美國，漁民憂心關稅提高的情況下，漁民無法吸收增加的關稅，鬼頭刀魚的價格、訂單、通路都將嚴重受到影響。農業部漁業署緊急到台東、宜蘭及屏東等漁港辦理座談與漁民溝通。立委陳瑩出席台東新港漁會座談時表示，漁民根本無法承受加徵關稅的衝擊，要求農業部正視加徵關稅的情形，政府必須保護漁民生計，維持鬼頭刀的價格、訂單與拓展通路。

新港區漁會召開座談會，由農業部黃昭欽次長主持，立委陳瑩與莊瑞雄丶臺灣鬼頭刀漁業協會丶新港區漁會及多位漁民參與討論。黃昭欽次長表示，農業部第一時間已備妥產業支持方案，包括金融支持丶冷鏈丶包裝認驗證及多元行銷等。他強調將簡化補助流程、強化通路建置，並持續推動FIP與歐盟驗證，提升我國水產品的國際競爭力。補貼冷凍倉儲貸款利息，以及規劃鬼頭刀國內促銷策略

依照漁業署資料，去年出口量為2,675公噸，其中美國出口1,308公噸3.55億新臺幣，其次為越南915公噸、波多黎各等。如果加徵32%，或是美國宣布暫停對等關稅90天期間只徵10%，漁民都無法面對提高關稅所帶來的成本壓力。陳瑩表示，漁獲利潤相當低，面對國際關稅戰，政府在無法擴展外銷通路前，為確保鬼頭刀銷往美國不受調整關稅衝擊，農業部必須研擬關稅補貼，讓鬼頭刀外銷訂單不受影響。

鬼頭刀是東部黑潮流域重要的漁獲，以2021至2023年漁業統計年報紀錄，台灣主要生產鬼頭刀的縣市及產量，平均產量3731公噸/年，平均產值3億3,410萬元/年，主要漁獲為台東(36%)、宜蘭(25%)、屏東(22%)等，而台東產量絕大部分落於成功鎮。陳瑩表示，漁民長年在海上討生活，凌晨出海、日曬雨淋，辛苦捕撈鬼頭刀，卻僅換得微薄利潤，如今又遭遇關稅衝擊，令人相當不捨。

針對沿海鬼頭刀產業可能受到衝擊影響，農業部提出3面向5大措施，共6.234億元。3面向：加工端、捕撈生產端、通路端；5大措施：(一)農業貸款利率加碼補貼(二)輔導取得國內外衛生安全認驗證及標章(三)生產地漁會冷鏈設施設備新建與更新升級及凍儲獎勵(四)國內行銷活動獎勵地方政府、漁民 業團體(五)外銷獎勵、海外行銷展售。

國際關稅戰衝擊台灣鬼頭刀產業，重創台東漁業市場，依照漁業統計資料，台東漁戶人口數約1萬人(10,066人)，嚴重影響台東漁民經濟。陳瑩強烈要求農業部，應正視漁民所面臨的艱困處境，除立即推出具體的補助措施與通路拓展規劃外，面對未來關稅的不確定性，必須超前部署提出因應措施，確保漁民的生計不因國際局勢的動盪而受到威脅。

台東縣議員許進榮表示，關稅不確定之前建議訂定鬼頭刀保證收購價格，建議與地方政府合作擴大行銷方案銷往國內市場。另為穩定漁村經濟、利用天然資源發展觀光，需要審慎應對風力發電機之環境衝擊。

漁會理事王富榮也提到，冷鏈冷凍的協助，新港漁民比較無此類需求，對東港可能有效果。建議建立平基準基金機制，協助漁貨可賣好價格（如保證價格），對新港漁民比較有實際幫助。漁會總幹事陳俊銘：「哎！把漁民嚇壞了」，呼籲政府迅速因應措施，外銷會與貿易商加強合作，疫情時即加強內銷，建議參考班班有石斑政策推動鬼頭刀進入國內市場。

陳瑩也提到，外銷市場充滿不確定性，漁貨貿易應該將觸角延伸其它國際市場，而拓展國內市場也應該同步進行，例如鬼頭刀加值加工丶鹽酥鬼頭刀國民小吃等多元行銷，以提升國人認知鬼頭刀產品及暢通購買管道。