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中美關稅戰　陸官媒：放棄幻想「以鬥爭精神捍衛利益」

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美互相加徵關稅，關係緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中美關稅大戰越演越烈，雙方都不讓步，中國大陸官媒《央視網》13日刊出一篇標題為「放棄幻想，以鬥爭精神捍衛國家利益」的文章，強調一味綏靖只會讓霸凌者更加有恃無恐，要以更高水平的改革開放提升自身實力，在自我革新中超越舊思維、打破舊秩序，贏得主動權。

文中提到，關稅戰正以螺旋式方式升級，川普「關稅大棒」表面看來勢洶洶，實則拉大旗扯虎皮，外強中乾，也早在中國意料之中，「白宮企圖以極限施壓的老套路迫使世界第二大經濟體屈從於其霸權路線，一方面，過高地估計了自己的實力；另一方面，低估了中國抗爭的決心、意志和底氣，新時代的中國早已不是100年前的中國，施壓和威脅那一套過時了。」

文中指出，中方果斷有力的反制措施展示了清醒的戰略認知和持久的戰略定力，「狹路相逢勇者勝，但勇氣要建立在實力基礎上，在中美經貿博弈進入新的歷史階段背景下，全國上下當求上進、講團結，不斷增強國力。」

▲▼中美貿易站,美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

對於「如何強大自己」，文中認為，對內，要進一步全面深化改革築牢發展根基，特別是加快科技創新自立自強，把外部壓力轉化為轉型動力，著力突破那些「卡脖子」技術，構建自主可控的產業鏈，不受制於人，「從某種意義上說，關稅戰的本質是科技戰。」

同時，進一步完善戰略物資儲備制度，建立關鍵資源替代方案。譬如，大豆，有必要通過擴大南美等地的進口量、推廣飼料糧多元化配方等措施，有效對衝美國關稅對相關產業的衝擊。

文中指出，對外，要不斷推進高水平開放，以開放突破圍堵，「開放是中國基本國策，越是在全球化遭遇逆流的時候，我們越要篤定開放的決心，提升開放的質量和水平。有人總覺得自己虧了，生怕被佔了便宜，企圖築起『小院高牆』。中國要堅持敞開大門，張開懷抱，迎接八方來客。」

文中提到，從某種程度上看，美方挑起的這場關稅戰無疑是全球化進程中秩序重構的縮影，「我們的應對之策，絕不是情緒化反應、盲目性對抗，而是站在經濟全球化立場上，基於道義良知、大國擔當和自身實力的理性選擇。」

文章的最後更強調，歷史已經一次次證明，一味地綏靖只會讓霸凌者更加有恃無恐，「就從此刻起，放棄不切實際的幻想，以鬥爭精神捍衛國家利益，更要以更高水平的改革開放提升自身實力，在自我革新中超越舊思維、打破舊秩序，贏得主動權。」

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