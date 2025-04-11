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觀光署辦「觀光產業關鍵人才培訓」即起報名　限額甄選60名

▲▼觀光署舉辦觀光產業關鍵人才培訓，即起開放報名。（圖／觀光署提供）

▲觀光署舉辦觀光產業關鍵人才培訓，即起開放報名。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

為引領觀光產業朝永續經營與數位轉型邁進，觀光署辦理114年「觀光產業關鍵人才培育計畫」，高階主管養成班即日起至5月7日受理甄選報名，共分旅行業、旅宿業及觀光遊樂業3組，預計甄選出60名學員。

觀光署辦理觀光產業關鍵人才培育計畫已10年，迄今累積培訓包括高階主管養成班學員469位，中階主管培訓達4582人次，114年「觀光產業關鍵人才培育計畫」啟動，即起開放報名至5月7日止。

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觀光署署長周永暉表示，觀光旅遊產業的人才養成與培訓是政府輔導業界的重點關鍵工作，今年度以聯合國世界觀光組織(UN Tourism)疫後主軸的「永續經營x數位轉型」為課程重心，規劃辦理高階主管養成班、中階主管培訓班及觀光論壇。

「觀光產業關鍵人才培育計畫」的關鍵人才高階主管養成班，目標對象鎖定我國觀光產業高階管理人才，透過國內外一流大學系統化專業師資課程，共同學習產業及管理新知，探討全球觀光市場的永續發展與數位轉型趨勢。

觀光署表示，課程包括海外訪學，分別規劃旅行業組至日本、旅宿業組赴星馬、觀光遊樂業組前往韓國進行深度交流，藉由學習他國企業如何控管經營成本、導入數位科技、永續經營與服務創新等作為，提升受訓人員掌握產業趨勢及面臨挑戰之能力。此外，培育計畫除提升學員專業知能，同時建立同儕間的人脈網絡，促進產業間的交流與合作。

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