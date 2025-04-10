高鐵祭5大優惠「北高車票+住宿2980元起」　聯票搭車7折起

▲瞄準春季旅遊，高鐵推出5大優惠專案。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

瞄準春季旅遊，台灣高鐵即起推出「你與美好的最短距離」5大優惠專案，包括高鐵假期「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」、「搭高鐵．送樂園」以及「飯店聯票」、「國旅聯票」加購高鐵票享7折起優惠，其中北高車票加上住宿最低僅2980元起。

高鐵祭出「你與美好的最短距離」5大優惠專案，其中「搭高鐵．送住宿」專案部分，入住台南天下南隅、高雄寒軒國際大飯店等北、中、南逾70家飯店，二人同行平日北高來回加上住宿，最低每人只要2980元，相當於搭高鐵免費獲得一晚住宿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高鐵攜手飯店推出「搭高鐵．送住宿」。（圖／高鐵公司提供）

「搭高鐵．送租車」專案則搭配和運、格上兩家租車公司，最低價格相當於購買高鐵來回車票，可免費獲贈租車24或36小時，其中格上加贈2小時不加價。

「搭高鐵．送樂園」專案，配合樂園包括桃園Xpark水族館、台中麗寶樂園、高雄義大遊樂世界等北、中、南多家樂園，以高雄義大遊樂世界1日遊為例，台北平日出發至左營，義大遊樂世界門票加上高鐵來回車票，再加贈樂園午間套餐，每人只要2980元起，相當於買高鐵票就贈樂園門票；桃園Xpark水族館行程除高鐵來回車票和門票外，可再自行前往台灣高鐵探索館。

▲高鐵攜手樂園推出優惠。（圖／高鐵公司提供）

此外，「飯店聯票」提供旅客於高鐵合作飯店官網訂房，享房價優惠、好禮回饋及高鐵票折扣，5月底前入住晶華、長榮、國泰、柯達四家集團住宿，更享加購高鐵票7折起的超值優惠；「國旅聯票」有逾千項旅遊商品自由搭配，6月底前選購國旅聯票「南國漫遊 饗美食 玩樂趣」專案，加購高鐵票可享7折起優惠。