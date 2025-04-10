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Taiwan PASS推3款「景點版」優惠　限量2人同行1人免費

▲▼TAIWAN PASS景點版精選台灣熱門景點。（圖／觀光署提供）

▲Taiwan PASS景點版精選台灣熱門景點。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

因應國內旅客短天期出遊特性，及對熱門景點需求，觀光署今宣布，「Taiwan PASS」經典版升級，並推出3款新產品，包括「高鐵、台鐵景點版」及「亮點Easy Go版」，上午10時起開賣，並提供「2人同行1人免費」限量優惠，分別限量各200套及800套。

觀光署表示，「Taiwan PASS」去年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，推出國外旅客限定「高鐵版」及國內外旅客適用的「台鐵版」，即日起再推出「Taiwan PASS高鐵景點版」、「Taiwan PASS台鐵景點版」及「Taiwan PASS亮點Easy Go版」3款全新產品。

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觀光署指出，國外旅客限定的「高鐵景點版」定價2,800元，國內外旅客適用的「台鐵景點版」定價2,400元，主要為增加知名景點串接，目前整合宜蘭傳藝園區、北海岸野柳地質公園、國立故宮博物院（北院）、台北市立動物園、台北美麗華摩天輪、台中自然科學博物館、清境農場青青草原、日月潭遊湖船、阿里山森林遊樂區、國立故宮博物院（南院）、高雄駁二當代館、哈瑪星號、愛河太陽能船、墾丁國家森林遊樂區等14處景點。

▲▼TAIWAN PASS即日起推出3款新產品。（圖／觀光署提供）

▲Taiwan PASS即日起推出3款新產品。（圖／觀光署提供）

▲▼TAIWAN PASS即日起推出3款新產品。（圖／觀光署提供）

▲Taiwan PASS即日起推出3款新產品。（圖／觀光署提供）

觀光署也說，第3款「Taiwan PASS亮點Easy Go版」定價1,900元，搭配「台灣觀光100亮點」，在原有捷運及台灣好行的基礎上，再整合台鐵3日券、阿里山森林鐵路本線單程票（含阿里山森林遊樂區門票）、阿里山林鐵支線一日券及租車抵用券等多元交通組合。

▲▼TAIWAN PASS即日起推出3款新產品。（圖／觀光署提供）

▲Taiwan PASS即日起推出3款新產品。（圖／觀光署提供）

觀光署指出，此次Taiwan PASS提升「台灣好行-日月潭線及阿里山線」QR CODE上車功能，也新增「宜蘭好行三日券」、「阿里山森林鐵路」單程票等。

觀光署長周永暉表示，台灣整合國內各主要交通運具推出一波又一波的「Taiwan PASS」，就是要便利旅客旅遊台灣。去年銷售約2.5萬張，今年因應國內旅客短天期出遊特性，以及對熱門景點的需求，推出3款新產品，讓更多旅客暢遊台灣。

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