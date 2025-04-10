金門旅遊再升級「行動旅服」讓陸客玩得更輕鬆自在

▲▼ 金門縣府推廣「金門行動旅服」，使陸客來今旅遊更加便利與流暢。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣自2024年9月27日恢復陸客前來旅遊，迄今已累計突破9萬人次，旅遊市場熱度逐漸回溫，金門大街小巷隨處可見陸客品嘗美食、購買特產、體驗生活的景象，讓地方民眾深刻感受到昔日小三通旅遊人潮的光景。

金門縣府觀光處處長許績鑫表示，陸客來金門觀光消費，對整體發展具有舉足輕重的影響，縣長陳福海多次指示觀光處，強化觀光行銷工作，提升小三通旅遊量能。鑒於廈門五通碼頭為陸客來訪的必經廊道，為提升便利性，了解金門觀光的各項即時資訊，縣府特別與元翔海岸(廈門)有限公司合作，於廈門五通碼頭售票處，投放觀光資訊宣傳廣告，推廣「金門行動旅服」，結合金門大橋設計意象，並於登船牌融入金門觀光行銷內容，吸引目光。





縣府特別結合「金門行動旅服」、微博「金門自助遊」及微信「樂遊金門」公眾號等QR Code，以迎合陸客使用習慣，透過手機掃描，輕鬆獲取第一手旅遊資訊，快速安排行程規劃與了解金門當地特色。此外，登船牌更採用明信片格式設計，讓來訪旅客在旅程結束後，將船票寄回作為紀念，透過多元管道的資訊推廣，提升陸客來金門旅遊的體驗與吸引力。

「金門行動旅服」自2020年推出，是全國首創採用PWA技術的旅遊服務系統，陸客無需下載APP，透過瀏覽器即可輕鬆使用。系統整合「食、宿、遊、購、行」五大旅遊核心需求，提供即時、精準的旅遊資訊，每年瀏覽量近300萬次，深受遊客好評，為方便大陸旅客使用，系統支援簡中、繁中、英、日、韓文，並提供各類活動、景點、遊程等資訊，此外，系統還與百度地圖、Google地圖等API結合，即時獲取金門當地交通旅遊資訊，讓旅遊更加便捷順暢。

許績鑫更強調，透過數位行銷與實體廣告並進的策略，縣府持續優化旅遊服務，未來將強化與相關單位合作，共同提升旅客的整體體驗，進一步推升金門觀光魅力。