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大陸 大陸焦點 特派現場

陸全面反擊！警告民眾赴美旅遊、留學「做好風險評估」

▲▼中美對抗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關稅戰越演越烈，擴散至貿易以外的領域。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸9日晚間對川普關稅政策展開進一步反擊，除將對美關稅加至84%外，也警告民眾赴美旅遊、留學應做好風險評估，增強防範意識，謹慎前往。

大陸文旅部晚間在官網發出通告，稱近期由於中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢，文化和旅遊部提示中國遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

大陸教育部也發出留學預警，稱近日美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉華消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制，「教育部提醒廣大留學人員，近期選擇赴美有關州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。」

▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

此外，大陸商務部稍早也宣布，中方在世貿組織（WTO）爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。

商務部發言人指出，美方所謂「對等關稅」措施嚴重違反世貿組織規則，此次再加徵50%關稅，是錯上加錯，凸顯美方措施的單邊霸凌本質，「中方將根據世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。」

對於中國大陸此次應對美國關稅戰的邏輯，北京師範大學教授、經濟專家萬喆在接受《央視》訪問時表示，應該是從「被動防禦」轉到了「主動破局」。

萬喆認為，從歷史啓示和未來展望，以鄰為壑的貿易政策終將反噬其身，中國還是以「精準對等+制度創新」，來推動全球經濟治理範式轉型。

萬喆強調，「我們經濟結構調整的空間更大。美國的債務高企、滯脹（停滯性通膨）風險，也可能會進一步加劇。未來博弈的最終贏家還是要屬於那些堅守開放合作、推動創新發展的國家。」

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