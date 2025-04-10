阿里山天文賞星　螢火蟲大爆發最新攻略

▲▼ 阿里山生態步道、秘境車站螢火蟲即將大爆發，鄰近十字車站、迷糊步道螢光重重 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山的浪漫，從繽紛花季延續至螢火蟲季，每年4月~5月春末夏初，成千上萬螢火蟲飛舞，從里佳社區、茶山社區、十字社區、瑞里社區圓潭生態步道等夜訪火金姑活動，為即將到來的夏日觀光再掀高潮！位於阿里山上的阿里山賓館及山腳下的智選假日酒店不約而同對於阿里山的賞螢及天文賞星都將推出套裝活動。

▲阿里山雲海 。（圖／記者翁伊森翻攝）

天氣漸暖，阿里山百花爭艷，除了櫻花鐵道美景吸引國內外遊客上山賞花，隨著螢火蟲季到來，森林鐵道也換上螢光閃爍如奇幻星河的外衣，大阿里山旅遊協會達人鍾義雄表示，台灣有60多種螢火蟲，而阿里山轄區內就可以看到其中的42種，4月中下旬~5月底左右，從低海拔到中海拔，處處可見螢火蟲閃爍如星海的奇景，海拔1800公尺左右都有黑翅螢飛舞，其中迷糊步道螢況進入高峰期大概是在4月20日至5月初左右、十字車站大概是5月初至5月20日左右，都可以欣賞鐵軌、列車與螢光流動的美麗畫面！

位於森林遊樂園區的阿里山賓館與大阿里山旅遊協會合作，達人專車接送夜訪螢火蟲遊程，精心安排迷糊步道、十字車站鐵道的賞螢活動，邀請旅人上山欣賞阿里山”獨嘉螢河”奇幻星旅，只要於2025年4月12日~2025年5月28日入住阿里賓館即贈”螢光星旅”夜訪火金姑與兒童洗沐旅行組。

▲阿里山賓館。（圖／記者翁伊森翻攝）

生態導覽達人鍾義雄進一步指出，海拔1534公尺的十字社區，坐擁阿里山森林鐵路及阿里山公路，車站旁完善的觀景台，傍晚眺望塔山瑰麗景色、夜訪螢火蟲的奇幻景色，喜歡鐵道螢光的旅人還可選擇，水社寮車站、梨園寮車站，奮起湖車站，還可以步行到奮起湖車站附近的步道，觀賞成千上萬螢火蟲，與夜空連成一片的星光燈海，此外，山美部落與各產業道路也都有螢火蟲出沒，景象壯觀，趕快安排時間上山觀賞季節限定的奇幻螢光吧！

▲嘉義智選假日酒店是不少遊客入住嘉義，前往阿里山不錯選擇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

而位於市中心的智選假日酒店則與天文協會合作，也將推出阿里山觀星之旅包含酒店客房預訂、洲際集團姐妹飯店客製化下午茶預訂、觀星活動導覽、阿里山入園門票、遊園電動車及往返酒店及阿里山交通車輛安排行程;因此有阿里山英迪格下午茶、嘉義市天文協會星球導覽、阿里山森林遊樂區夕照及星空攝影，再專車回到嘉義智選假日宵夜，隔天還可以延遲到下午4點退房，邀請遊客感受雲端間的愜意時光。

只能說民眾有機會一覽阿里山的絕美晚霞雲海，見證大自然的壯麗變幻，也有機會到祝山小笠原八卦平台，在專業導覽員帶領下，透過高倍望遠鏡探索璀璨星河，並拍下星空合影，留下專屬回憶。

