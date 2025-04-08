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韓國瑜強勢制止柯建銘協商霸麥　宣布卓榮泰11日下午立院專報

▲▼應對美國關稅戰！韓國瑜召開朝野協商　擬邀卓榮泰專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜宣布，卓榮泰11日下午赴立院進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，台股昨日開盤就重挫逾2000點，行政院提出880億元方案因應衝擊，行政院長卓榮泰也允諾到立法院專案報告，立法院長韓國瑜今（8日）召集朝野協商，輪到民進黨立院黨團總召柯建銘發言時，偏離主題又滔滔不絕的講古引爆全場不耐；最終，在韓國瑜強勢打斷下，藍綠白黨團同意4月11日上午處理警察人事條例覆議案，處理完畢後邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出因應美國關稅專案報告並備質詢。

朝野協商時，國民黨立院黨團傅崐萁、民眾黨立院黨團黃國昌都呼籲，希望卓榮泰盡速來立法院報告，不過輪到柯建銘發言時卻稱，現在全球股災，但不解為什麼過去國民黨反共，現在卻又幫著中國要消滅台灣？從黨外運動延伸到國民黨傾共，韓國瑜眼見柯建銘滔滔不絕急忙制止但仍無效。

柯建銘說，如果要追求效率，那今天就不要開院會，自己當立委30年了，從以前就跟韓國瑜是同事，陳水扁講過什麼都記得，最懂立院程序，現在是總質詢期間，再安排專案報告很奇怪，且之前院會在國民黨主導下，晚上還在開會。柯建銘邊講邊點名黃國昌，這是他支持的國會改革嗎？黃國昌聽到自己被點名後，旋即離開會議室。

黃國昌離開後，柯建銘欲繼續發言遭韓國瑜打斷。柯建銘又嗆韓國瑜，「不要插嘴！」經過一個多小時後，韓國瑜裁示3點朝野協商共識，第一，各黨團同意4月11日上午處理《警察人員人事條例》覆議案，覆議案處理完畢後，再請行政院長專案報告。

第二，各黨團同意4月11日下午邀請行政院長率同相關首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為並備質詢，質詢人數由國民黨推派5人、民進黨5人、民眾黨1人進行，每位委員質詢時間15分鐘，順序授權議事處辦理，名單4月10日星期四中午前送議事處彙整，逾時視同放棄，本次會議不再處理臨時提案。第三，4月15日繼續進行政黨質詢。

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