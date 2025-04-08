美國通殺一遍！台灣「產業恐迎最寒冬天」　他憂：倒閉釀失業潮

▲台灣被課徵32％關稅，恐釀失業潮。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

川普關稅大刀揮向全球，台股2天重挫2838點，今（8日）收盤痛失萬九大關。作家「漂浪島嶼」憂心直言，一旦受到高關稅影響，工廠停工倒閉，引發的失業潮，才真會讓人民臉色慘綠，「台灣產業面臨最寒冬天！」

美國對等關稅將在4月9日生效，如今還沒執行，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專表示，大家已經緊繃股市會跌深多少，「綠色盤面映照綠色面容，重創千萬股民。」

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「漂浪島嶼」認為，其實這波關稅海嘯，真正威脅到一般人民生活的問題，在於科技、傳統產業，5成靠外銷，佔台灣就業市場8成人力，一旦受到高關稅影響，「工廠停工倒閉，引發的失業潮，才真會讓人民臉色慘綠！」

「漂浪島嶼」還說，更麻煩是「美國是通殺一遍，連南進轉單生產，都在高關稅之列，台灣產業面臨最寒冬天。」

對此，「漂浪島嶼」殷切喊話，希望川普撐不久，多邊談判變一刀通殺，因為高物價讓美國人也受不了。

台北市長蔣萬安昨（7日）坦言，目前已經有企業接到客戶暫停訂單，甚至是撤單，接下來很可能發生輪休、無薪假，甚至裁員，「這絕對不是我們願意看到的，但必須做最壞打算、最萬全的準備」。

勞動部長洪申翰也說明，此次受美國關稅政策影響的產業，面臨不確定性高的情境，且過去幾年台灣失業率相對低，勞動部不希望在勞動市場上裡面有過大的波動。

洪申翰提出4措施，包括主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場等4大措施因應，支援與可動支經費約150億元，並強調最壞情況不一定發生，但必須設想或準備相對嚴峻的狀況，避免勞資受到衝擊。