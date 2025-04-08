因應美國關稅風暴來襲　侯友宜宣布新北產業稅捐可延期

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

為因應美國對等關稅政策對產業帶來衝擊所造成的影響，新北市長侯友宜今（8日）宣布，新北市受影響的產業如不能於法定期間內繳清稅捐者，可向稅捐處申請延期或分期繳納。

新北市稅捐處說明，依稅捐稽徵法第26條第1項規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由，不能如期繳清稅捐者，得向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納。另依納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法，延期或分期繳納得擇一選擇，申請延期最長1年；或分期最多36個月(期)。

針對延期或分期申請，稅捐處提到，稅捐未達新臺幣20萬元，得延期1至2個月或分2至3期；稅捐在新臺幣20萬元以上，未達新臺幣100萬元，得延期1至3個月或分2至6期；稅捐在新臺幣100萬元以上，未達新臺幣500萬元，得延期1至6個月或分2至12期；稅捐在新臺幣500萬元以上，未達新臺幣1000萬元，得延期1至12個月或分2至24期；稅捐在新臺幣1000萬元以上，得延期1至12個月或分2至36期。

稅捐處進一步提醒，分期繳納應納稅捐，每期金額不得低於依稅捐稽徵法第25條之1規定免徵限額，民眾可於稅款規定繳納期間內，檢附相關證明文件及申請書向該處提出申請。



