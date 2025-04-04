六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上　百人擠2班公車

▲六福村。（圖／六福村提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

六福村針對兒童節連假推出「未滿18歲免費入場」活動，3日吸引大批人潮湧入。沒想到，閉園時許多未成年少男少女坐不上公車，受困在山上，只能等待親友或計程車來接送。

六福村於3日至6日推出「未滿18歲免費入場」活動，成年人則是名字有「木」或「木字部首」599元優惠，同行3名親友799元等優惠。

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免費活動的誘惑力太大，六福村3日上午就有大批人潮排隊入場，粗估入場人數破萬。沒想到，六福村晚上6點閉園時，僅有兩輛巴士接駁下山，因此現場許多未成年人爭先恐後地上車，更有人氣到在社群軟體上發文痛，「六福村很幽默，一句沒有專車了就把大家丟在這裡，然後現在全部人在搶一台公車」。

前新竹縣議員、計程車司機高偉凱在臉書發文表示，他晚間7時載乘客到六福村時，發現平台顯示多筆六福村的轎車服務，「等我開到已經全黑的園區裡，發現大約幾百個兒童、青少年像遊魂一般，在路上晃來晃去，一看到計程車就猛叫猛招手」。

高偉凱表示，他當下也載了幾個高一的學生離開，對方說有看公車時刻表，但沒想到最後一班公車擠不上去。高偉凱說，「六福村這個時間不會有很多空計程車，我不知道那幾百個人現在要怎麼辦？我看到有的單子甚至是要直接回台北，也許他們現在只好找家長從台北開車下來吧。」

事後，有網友表示，六福村員工有出面關心並幫大家叫車，很感謝員工讓被留在園區外的人可以平安回家。