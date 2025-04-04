　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上　百人擠2班公車

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／六福村提供）

▲六福村。（圖／六福村提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

六福村針對兒童節連假推出「未滿18歲免費入場」活動，3日吸引大批人潮湧入。沒想到，閉園時許多未成年少男少女坐不上公車，受困在山上，只能等待親友或計程車來接送。

六福村於3日至6日推出「未滿18歲免費入場」活動，成年人則是名字有「木」或「木字部首」599元優惠，同行3名親友799元等優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

免費活動的誘惑力太大，六福村3日上午就有大批人潮排隊入場，粗估入場人數破萬。沒想到，六福村晚上6點閉園時，僅有兩輛巴士接駁下山，因此現場許多未成年人爭先恐後地上車，更有人氣到在社群軟體上發文痛，「六福村很幽默，一句沒有專車了就把大家丟在這裡，然後現在全部人在搶一台公車」。

在 Threads 查看

前新竹縣議員、計程車司機高偉凱在臉書發文表示，他晚間7時載乘客到六福村時，發現平台顯示多筆六福村的轎車服務，「等我開到已經全黑的園區裡，發現大約幾百個兒童、青少年像遊魂一般，在路上晃來晃去，一看到計程車就猛叫猛招手」。

高偉凱表示，他當下也載了幾個高一的學生離開，對方說有看公車時刻表，但沒想到最後一班公車擠不上去。高偉凱說，「六福村這個時間不會有很多空計程車，我不知道那幾百個人現在要怎麼辦？我看到有的單子甚至是要直接回台北，也許他們現在只好找家長從台北開車下來吧。」

事後，有網友表示，六福村員工有出面關心並幫大家叫車，很感謝員工讓被留在園區外的人可以平安回家。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周變天　降雨熱區出爐
大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消
關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大
蘋果開盤蒸發2500億美元　金融時報：川普可能毀了蘋果
活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上　百人擠2班公車

停車場「單日1920元」　驚人價錢遭疑：把遊客當盤子？

「清明」時節到！整理舊物、踏青、放風箏...3招開運

清明連假飆到25℃一日入夏！下周變天　降雨熱區出爐

大倉久和大飯店「限定」美點開賣！　兒童節與復活節同慶

活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

太魯閣號事故「花8千萬裝燈」一年亮5天　Cheap傻眼：智障到不可思議

很多人都錯了！「4大偽健康習慣」反增罹癌風險　醫師示警

清明節不只掃墓　準備888元紅包「十二生肖」開運法曝

明天國道南下湧1.4倍車潮　「9大地雷路段」曝

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死　鐵軌滿是屍塊

川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32% 半導體業未列入

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

弟帶不明行李箱回家！兄全程錄影　「原封送警局」...赫見千包毒品

木村拓哉超親民「幫忙搬道具」　最愛鳳梨酥：好吃到不行！

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上　百人擠2班公車

停車場「單日1920元」　驚人價錢遭疑：把遊客當盤子？

「清明」時節到！整理舊物、踏青、放風箏...3招開運

清明連假飆到25℃一日入夏！下周變天　降雨熱區出爐

大倉久和大飯店「限定」美點開賣！　兒童節與復活節同慶

活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

太魯閣號事故「花8千萬裝燈」一年亮5天　Cheap傻眼：智障到不可思議

很多人都錯了！「4大偽健康習慣」反增罹癌風險　醫師示警

清明節不只掃墓　準備888元紅包「十二生肖」開運法曝

明天國道南下湧1.4倍車潮　「9大地雷路段」曝

第八屆海洋盃啦啦隊錦標賽　台將洪意淳、陳彥佑衛冕2連霸

千萬變裝正妹網紅「刀小刀」驚爆被帶走！　怒指警察現場曝光

連假電影票房曝！《麥塊》首日狂掃700萬　《有病才會喜歡你》台片冠軍

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上　百人擠2班公車

停車場「單日1920元」　驚人價錢遭疑：把遊客當盤子？

獨／高雄楠梓街頭鬥毆！2球棒男圍毆1人　疑汽車買賣「搶車」爆衝突

台灣首部橫跨南北極電影！　主播舒夢蘭領金鐘團隊拍15年跨七大洲

會安新玩法！搭老派吉普車遊田間　絕美餐廳手沖越南咖啡、吃甜點

賓利鐵粉收藏家「再添手工打造限量休旅」！致敬利曼第6次冠軍榮耀

川普重拳台股回測2萬點　法人點6產業23檔抗震首選

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

生活熱門新聞

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台南4.9地震「鄰近兩個斷層」　專家：相關性待釐清

急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告

清明飆25℃一日入夏！下周變天

預約秒殺卻0人到場　宜蘭綠博：公民教育怎麼了

太魯閣事故裝燈一年亮5天　Cheap酸智障

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

YouTube Premium「無預警漲價」！每月多噴110元

很多人都錯了！「4大偽健康習慣」反增罹癌風險

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

外國妹讚台灣水果　下秒被1果實打敗

停車場「單日1920元」驚人價錢遭疑：把遊客當盤子

川普關稅戰　她預測：半年後買什麼都便宜

今年清明節在4月4日！天文館曝原因

更多熱門

相關新聞

新北玩具復活節助減碳　侯友宜攜親子分享永續

新北玩具復活節助減碳　侯友宜攜親子分享永續

玩具不只是孩子的玩伴，更能成為傳遞永續價值的橋樑！新北市政府攜手台灣玩具圖書館協會及TOYOTA和泰汽車，共同舉辦邁入第10年的「玩具愛分享」玩具復活節活動，今（3日）於新北玩具銀行旗艦店「玩聚窩」展開，超過400名親子熱情參與，市長侯友宜也到場陪伴孩子們，祝福大家兒童節快樂。

林內福德宮福德宮兒童節親子DIY菊花凍

林內福德宮福德宮兒童節親子DIY菊花凍

南消第七大隊結合小東里舉辦兒童節公益活動防火宣導

南消第七大隊結合小東里舉辦兒童節公益活動防火宣導

少女住處激戰堂哥！乾爸開門驚見兩人同床

少女住處激戰堂哥！乾爸開門驚見兩人同床

與偏鄉學童共渡兒童節王定宇120份漢堡餐與師生共享

與偏鄉學童共渡兒童節王定宇120份漢堡餐與師生共享

關鍵字：

六福村兒童節交通困境人潮未成年

讀者迴響

熱門新聞

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

小S婉拒工作走不出傷痛「天崩地裂」　

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

小S動怒駁斥「大S珠寶疑似出現拍賣會」

川普啃掉蘋果！開盤蒸發2500億美元

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台南4.9地震「鄰近兩個斷層」　專家：相關性待釐清

急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面