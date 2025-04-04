兒童節連假！　台南藝文景點人潮湧現「巷仔Niau」再掀收藏熱潮

▲兒童節連假進入第2天，台南各大文化園區與古蹟湧入大量人潮。市區在「巷仔Niau」活動帶動下更加熱絡，街頭巷弄間擠滿遊客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節連假進入第2天，台南各大文化園區與古蹟湧入大量人潮。市區在「巷仔Niau」活動帶動下更加熱絡，街頭巷弄間擠滿遊客，文化局趁勢推出「巷仔Niau」公仔與周邊商品，不僅再度掀起收藏熱潮，也為市庫創造可觀收益，成為今年兒童節最受矚目的文化紀念品。

「藝遊台南」同步舉辦「巷仔Niau創意公仔上傳分享活動」，邀請民眾發揮創意拍攝公仔擺拍並分享至社群，首獎可獲得「巷仔Niau」公仔。活動還有兩天，文化局呼籲民眾把握機會，一同參與這場充滿想像力的創意挑戰。

近期話題不斷的FOCASA幾米馬戲樂園，連假期間熱度持續攀升，每日吸引近萬人入園朝聖。28公尺高的馬戲帳篷成為園區最醒目的地標，定目劇《幾米男孩的100次勇敢》場場爆滿，觀眾隨著劇情感動落淚，劇中台詞「勇敢去做不要怕，再試一下」更在社群媒體瘋傳，成為勵志金句。園區內的八大主題專區也讓親子流連忘返，許多家長表示，幾米筆下的夢幻世界如今化為現實場景，讓人彷彿走進繪本之中，感受滿滿的勇氣與溫暖。

蕭壠文化園區「2025蕭壠14倉兒童藝術節」同樣盛況空前，活動首日即吸引1萬8888人次參與，預計兒童節當天將突破2萬人次。今年以「藝術HOW好玩」為主題，結合感受、探索與創造三大區域，啟發孩子們的藝術潛能。現場安排國內外街頭藝人、兒童劇團、市集與書展，搭配台灣國際兒童影展與藝術裝置，讓孩子們在遊戲與互動中培養美感，家長們則大讚這是最具藝術氛圍的親子活動。此外，日本藝術家奇趣工作坊、大地彩繪遊戲與水舞秀亦獲得熱烈迴響，現場笑聲不斷，充滿節慶氛圍。

台南山上花園水道博物館則透過「鬥陣踅水道」活動，讓孩子們在探索水道設施的同時，勇敢開口學台語。導覽員帶領孩子們透過遊戲組合台語詞彙，例如「琉球松」「淋雨」「老鷹」，孩子們嘗試組句：「琉球松下bā-hio̍h受雨淋」，現場互動熱絡。館方表示，連假期間每日舉辦台語闖關遊戲，週日還有台語市集，成功闖關的家庭可獲得文化部台語家庭認證，讓孩子在遊戲中親近母語，感受語言文化的魅力。

市立博物館的童玩闖關遊戲同樣吸引大量親子參與，跳房子、丟沙包、尪仔標等傳統童玩讓孩子們興奮不已，不少家長也忍不住上前挑戰，重溫童年時光。孩子們成功闖關後，舉起小禮物開心歡呼，現場充滿笑聲與喝采，展現博物館作為親子文化交流空間的獨特活力。

台南各大古蹟景點在連假首日迎來大批參觀人潮，其中最受矚目的「巷仔Niau」限量沙畫開放領取後，迅速吸引大小朋友排隊搶領，三款造型包括經典貓式、可愛待萌坐姿與慵懶睡姿，每款皆深受喜愛。今日入館參觀人數已達7,000人次，沙畫在中午即告售罄，而文化局同步補貨「巷仔Niau」公仔禮盒與盲盒，吸引許多民眾早早排隊搶購，將這隻台南最夯的文化公仔帶回家。

文化局表示，兒童節連假還有三天，每天仍有「巷仔Niau」限量小物等著小朋友來收集，歡迎全國大小朋友把握機會，來台南共度一場充滿藝術、文化與趣味的兒童節盛宴。