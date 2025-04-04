▲慶祝兒童節，桃園育仁國小學子種菜做公益。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接兒童節，桃園市觀音區育仁國小的師長們，要給學生一個特別又有意義的禮物，日前帶領小朋友種蔬菜，將收成的高麗菜捐給愛心家園教養院。育仁國小3日表示，感謝愛心家園每個月送西點餐盒給學校弱勢學生，以愛傳愛，用一個夢去成就另一個夢。

育仁國小輔導主任黃煥勇帶領小朋友，開心地在校園內綠意盎然的「育仁可食地景街」，採收有機蔬菜高麗菜。這些蔬菜都是小朋友採用友善無毒的自然農法種植，沒有噴農藥與使用化學肥料，蔬菜都非常天然健康。

黃主任提到，學生從鬆土、種植、抓蟲、自製有機肥與天然驅蟲液等，在實作中學習友善環境，培養正確、安全與健康的飲食觀念，並將食農教育融入陶藝、木藝、園藝、草編等，營造具美感的「可食地景街」，不僅讓孩子收穫滿滿的健康能量，更展現其無窮的創造力。



對於學校這次舉辦的活動，學生們也給予熱烈回饋，三年甲班的姵均同學表示：「我很喜歡抓菜蟲，把綠色菜蟲用盒子養成蝴蝶再放飛是我下課期間感到最開心的事了。能夠將親手種植的蔬菜送給有需要的人感覺特別有意義，可以憑藉自己的能力幫助別人，是一件很高興的事情」。



育仁國小校長張雄騰表示，做公益獻愛心不用等長大，當孩子懂得付出幫助別人，就會發現孩子的成長速度與幅度是超乎想像的。透過帶領孩子將親手種植的蔬菜送改在地教養院，培養孩子在實作過程中學習，可以鼓勵孩子從小完成利他助人的好事，建立良好的品德。育仁國小強調，改變世界要從小做起，透過讓學生們將親手種植的有機健康蔬菜分享給在地教養院，建立孩童自信心與正向價值觀。