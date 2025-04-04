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推動桃園兒童文學搖籃　大園永安出版社的另一面

▲許義宗教授談大園首家兒童讀物出版社

▲許義宗教授談大園首家兒童讀物出版社。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

孩子的閱讀能力，攸關未來的「學習成就表現」，而優良的兒童讀物是培養孩子養成閱讀習慣的工具。致力於兒童文學研究與著作的兒童文學作家許義宗教授3日指出，民國60年代，桃園市大園區有一家永安出版社，創辦人楊阿來以出版兒童讀物為主，因廣邀並為熱愛兒童文學的教育界人士出版著作，是桃園縣推動兒童文學的重要搖籃。

出生於桃園市大園區的許義宗教授，於民國60年代，任教於大園國小，而與當年負責大園地區各大報分銷、派報業務的楊阿來先生相識，並受其力邀，其著作《母親的吻》即由永安出版社出版社出版。

▲許義宗教授談大園首家兒童讀物出版社

▲許義宗教授(左四)與其夫人戴韻梅(左五)和永安出版社創辦人楊阿來先生的六名子女，手拿永安出版社出版的兒童讀物。（圖／記者楊淑媛攝）

許義宗教授說，永安出版社是大園首家、也是唯一一家兒童讀物出版社，出版量達五十餘冊，更是早年桃園縣推動兒童文學的重要搖籃，惜楊阿來先生於民國73年、53歲那年逝世後，一手創辦的永安出版社也隨之停辦，但其出版的兒童圖書，如一粒粒小小種籽，播撒在孩子的童年。

▲許義宗教授談大園首家兒童讀物出版社

▲許義宗著作《母親的吻》由永安出版社出版社出版。（圖／記者楊淑媛攝）

楊阿來先生的子女們表示，父親因負責《國語日報》桃園縣的總經銷、派報業務，與該報創辦人之一的何容結識，受其鼓勵於民國63年（1974）創辦永安出版社，希望藉由兒童讀物出版，帶給每位小朋友有美麗的學習心，優良的品格以及充實快樂的童年。

▲許義宗教授談大園首家兒童讀物出版社

▲永安出版社廣邀並為熱愛兒童文學的教育界人士出版著作，是桃園縣推動兒童文學的重要搖籃。（圖／記者楊淑媛攝）

永安出版社出版的兒童讀物種類相當多元，有世界各國的傳說故事、伊索寓言故事、中國古典文學名著的改寫與改編，成立初期與大園鄉公所合作，利用暑期開辦作文輔導專班，將參與投稿的小朋友作品集結成冊，出版書名《小朋友日記》。

永安出版社為獨資經營，經費雖不充裕，但當年政府鼓勵教育工作者發表著作，並給予考績上加分。因此，在桃園縣內許多關心兒童教育的熱心人士們，參與兒童書的編輯、改寫、校對等工作，如許義宗教授、傅林統、鄧博敦、黃金榜、許正吉，許全樂等校長，都熱心協助出版事宜及推廣所有的書籍於全國。

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