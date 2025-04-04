兒童節連假何處去　馬祖新村眷村文創園區限定活動即起登場

▲馬祖新村眷村文創園區限定活動即起登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接兒童節連假，位於桃園市中壢區的馬祖新村眷村文創園區策劃一系列限定活動，邀請大小朋友共度歡樂假期；無論是驚喜抽獎、創意市集、偶戲展覽，還是親子電影饗宴，讓孩子們在節日收穫滿滿的快樂回憶，歡迎家長帶著孩子一同參與專屬兒童的歡樂活動。

市府文化局3日指出，「馬村童樂季福袋抽抽樂」驚喜好禮等你來抽，自即日起至13日，民眾只要在馬祖新村內任一進駐店家消費滿350元，即可獲得兒童貼紙1張，憑貼紙至園區內的「桃印文創」選品店參加抽獎。本次活動特別準備 300 份精美獎品，包含兒童節限定福袋（共4款）、懷舊零食、眷村繪本等，讓孩子們在歡樂中感受節日氛圍。

「小老闆市集」讓孩子體驗經營樂趣，4月5、6日上午11點至下午5點30分舉辦一場專屬於孩子們的市集，讓小朋友親自當攤主，學習基本交易概念，體驗擺攤與叫賣的樂趣。歡迎民眾來挖寶，與小老闆們互動，一起感受市集的熱鬧氛圍。

園區內的馬幼藝所於4月3日至6日每天下午2點與3點30分，推出 「天天工作社PLAY」靜態展覽定時導覽活動，帶領大小朋友深入認識偶戲文化。此外，中壢光影館於連假期間也推出兒童電影週，精選多部適合兒童觀賞的動畫與電影，包括《布拉姆的異想世界》、《相撲小戰士》、《外星汪汪隊》、《蝦米小白鯨》及《長頸鹿上學去》，讓孩子們透過大銀幕展開奇幻冒險，享受純真的電影時光。