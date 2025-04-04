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「樂高雄」兒童藝術節登場！衛武營變樂高樂園　首日狂吸20萬人

▲▼衛武營化身樂高樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」在衛武營登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

迎接兒童節連假，高雄市政府與台灣樂高聯手打造 「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」，昨(3日(在衛武營國家藝術文化中心盛大開幕，由台灣樂高首度與高雄市政府聯手打造。現場有人偶裝置地標、關卡體驗、拍照打卡互動，首日即吸引超過20萬人次參與。

「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」有首度亮相6米高的全新巨型衝樂造型人偶「小樂」，還有有趣關卡「樂高雄 拼砌牆」，由民眾運用積木共創拼砌出創意；「玩樂發車」邀請大小朋友化身為樂高賽車手體驗享受衝過終點線的快感。此外，參與著色活動的孩童還有機會獲得限量小禮物。

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▲▼衛武營化身樂高樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛武營變身樂高樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛武營化身樂高樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場也設置多個拍照打卡點，多款LEGO® Minifigures經典角色，邀民眾拍照打卡收集造型各異的小樂，彷彿走進樂高高雄世界，在烈日下穿梭在港灣邊享受在高雄的美好時光；包括樂高版高雄港都景點「樂高雄 明信片」、多款經典樂高人偶立牌，以及「樂高雄 貼紙扭蛋機」，完成指定任務即可體驗。

高雄市長陳其邁表示，這是屬於大家兒童的節目跟活動，尤其現場人數非常眾多，可以說是歷年來在衛武營這邊最大的活動，市府攜手樂高在現場提供非常多的親子共學、共玩體驗，也有市集、劇團等等，希望給大小朋友快樂的兒童節。

▲▼衛武營化身樂高樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲園區設置多個闖關遊戲。（圖／記者許宥孺翻攝）

「樂高雄」兒童藝術節亮點之一，是由樂高®專業認證大師黃彥智帶領，邀請高雄12所偏鄉600名學童共同完成巨型「樂高雄畫」，在8天內完成以96塊樂高版圖拼接而成的創作，展現孩子們童心與創意。這幅充滿色彩與故事的拼圖作品，將於活動期間現場展出，成為最打動人心的創意地景。

樂高台灣區總經理黃小瑩表示，樂高很榮幸再次與高雄合作，透過「樂高雄」活動鼓勵大小朋友發揮創意，讓創意天馬行空不設限，透過兒童節再度在南台灣與大家近距離接觸互動機會。
 

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