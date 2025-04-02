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兒童節校園活動熱鬧登場　魔術師帶來歡樂時光

▲兒童節魔術師帶來歡樂時光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲兒童節魔術師帶來歡樂時光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著四天清明連假即將到來，縱谷地區各校園提前舉辦兒童節慶祝活動，為孩子們帶來一場充滿歡笑與驚喜的童樂會。此次活動由地方民意代表協助促成，並特別邀請魔術師進入校園，以幽默風趣的魔術表演炒熱氣氛，現場笑聲不斷。此外，活動也融入兒童保護相關宣導，讓孩子在歡樂中提升安全意識。

本次活動由救國團主辦，關山鎮救國團會長周福安表示，隨著少子化趨勢加劇，現今兒童多為家中掌上明珠，如何培養孩子建立自我保護的觀念，成為社會關注的重點。為此，今年特別選定多所國小及幼兒園舉辦兒童節慶祝活動，讓學童除了欣賞精采魔術表演，部分場次更準備了實用禮物及美味甜甜圈，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中度過難忘的節日。

此次活動能夠順利推動，離不開多位地方人士的支持與協助。縣議員陳宏宗、楊清順、張全馨嵐，關山鎮民代表黃玉英、呂文龍，以及海端衛生所主任陳境治等人積極促成，選定海端、加拿、關山、德高、延平鄉鸞山國小及其附設幼兒園，以及鴻德幼兒園等學校作為活動場地。關山及海端衛生所更在現場進行兒童安全防護宣導，針對溺水預防、燙傷應對、後向式兒童安全座椅的重要性等議題進行詳細解說，提升孩童與家長的安全意識。

鴻德幼兒園表示，今年的兒童節活動讓孩子們收穫滿滿，除了近距離欣賞魔術師「雷恩叔叔」帶來的精彩魔術與泡泡秀，還能親手製作香氣四溢的甜甜圈，感受不一樣的節日樂趣。此外，救國團台東縣團委會特別安排「故事媽媽」為小朋友說故事，寓教於樂。關山鎮長彭成豐則在活動中頒發模範兒童獎狀與禮品，表揚表現優秀的學童，並祝福所有孩子都能擁有平安快樂的童年。

透過這場別具意義的兒童節活動，學童們不僅享受歡樂時光，也在互動與學習中獲得寶貴的安全知識。地方政府與民間團體攜手合作，為孩子們打造難忘的童年回憶，讓兒童節更具意義。

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