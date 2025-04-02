清明連假首日活動多　交通情報屏東警報你知

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

清明4天連假將至，屏東警分局針對連假出遊車潮規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。而連假首日屏東縣政府以及長治鄉公所均有辦理兒童節活動，籲請民眾配合，確保交通安全。

一、屏東縣政府「包圍縣府 孩子作主」活動，於3日上午10時至17時。在屏東縣政府周圍舉行；屆時聯合縣府各局處，把許多公共政策轉化為遊戲的方式，環繞在縣府周圍，孩子們自由表達自身想法與未來夢想，讓他們的想法能夠被大人聽見。

停車資訊：屏東縣政府周邊計有自由路3處、忠孝路1處、太原一路2處等停車場可供車輛停放，請民眾多加利用。

二、長治鄉公所「2025兒童節親子歡樂趴活動」於3日下午14時至18時在長治鄉公所停車場(屏東縣長治鄉潭頭路1號)舉行，內容有舞台表演、闖關活動、兒童樂園及美食大放送等活動。

警方於3日12時起至19時止，於長治鄉潭頭路32號與文化街至長興路13號出入口處，全線道路左右兩側禁止停車，請民眾配合。

屏東警分局表示，清明連假交通流量較平日倍增，除了各項交通管制措施之外，警方亦視車流即時連線警察廣播電台，提供最新路況，期許用路人快樂出遊平安歸。